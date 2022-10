Teurer Strom: Netzentgelte werden erhöht Für Verbraucher und Unternehmen in Berlin steigt ein wichtiger Bestandteil der Stromrechnung im kommenden Jahr noch einmal. Der landeseigene Netzbetreiber St... dpa

Berlin -Für Verbraucher und Unternehmen in Berlin steigt ein wichtiger Bestandteil der Stromrechnung im kommenden Jahr noch einmal. Der landeseigene Netzbetreiber Stromnetz Berlin hat am Donnerstag eine Erhöhung der sogenannten Netzentgelte ab 2023 angekündigt, die unter anderem für den Stromtransport und den Zählerbetrieb in den Haushalten anfallen. Demnach erhöhen sich diese Entgelte pro Kilowattstunde von bisher 6,59 Cent auf dann 8,93 Cent. Der Jahrespreis für den Betrieb eines klassischen Zählers geht dafür um 7 Cent auf 8,44 Euro zurück.