Teurere Festtagsgans - Vogelgrippe wirkt sich aus Die Kosten für den weihnachtlichen Gänsebraten sind vielerorts gestiegen. Ein Grund ist die Vogelgrippe. Ausbrüche in diesem Jahr dürften sich auch 2023 noch... dpa

Greifswald -Vogelgrippe-Fälle dürften auch über die bevorstehende Feiertagssaison hinaus zu höheren Preisen beim Gänsebraten beitragen. Den Flaschenhals stellten die Zuchttiere dar, sagte Timm Harder vom Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) der Deutschen Presse-Agentur. Die Gänse brüteten nur im Frühjahr, erklärte der Leiter des Referenzlabors für Vogelgrippe am FLI. Wenn nach einem Ausbruch aus einer geringeren Zahl an Eiern erst neue Elterntiere produziert werden müssten, gebe es auch weniger Masttiere, die am Ende eines Jahres geschlachtet werden könnten. „So erklärt sich dann eben der mehrjährige Einbruch der Produktion bei Gänsen.“