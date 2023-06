Tiefe Geothermie in Berlin: Das Potenzial der in der Erdkruste gespeicherten Wärme

An drei Standorten soll tief in den Berliner Untergrund gebohrt werden. Der Ertrag kann Fernwärmenetze speisen. Wer Glück hat, wohnt in der Nähe.

Vorbild Afrika: In Kenia besichtigte Bundeskanzler Olaf Scholz Anfang Mai 2023 die größte Anlage für tiefe Geothermie in Afrika. Michael Kappeler/dpa

Tiefe Geothermie liefert Wärme für Wohnungen – und zwar immer und emissionsfrei: Tag und Nacht, sommers wie winters, bei Flaute und Nebel. Sie ist also grundlastfähig. Sie braucht wenig Platz und Speicher, ist also großstadtgeeignet. Ein Problemlöser. Das klingt toll – so toll, dass der aus der Wiederholungswahl hervorgegangene schwarz-rote Senat die Tiefengeothermie unverzüglich in sein Sofortprogramm aufgenommen hat: bei der Klausurtagung am 10. und 11. Juni 2023 in Templin beschlossen. Allen Ernstes.



Im Sofortprogramm darf die Senatsverwaltung für Klimaschutz und Umwelt (nicht die für Energie) von Senatorin Manja Schreiner (CDU) als ihren Sofortaktionspunkt 3 verkünden: Um Berlin unabhängig von fossilen Energieträgern zu machen, „erproben wir die Nutzung von Erdwärme durch Tiefengeothermie“. Noch in diesem Sommer sollen Pilotstandorte bekannt gegeben werden.

Da kann man nur staunen: In Berlin wird seit Herbst 2022 nach Standorten für Probebohrungen gesucht. 13 Kandidaten hatte die Senatsverwaltung für Umweltschutz unter der damaligen Senatorin Bettina Jarasch (Grüne) als Kandidaten identifiziert, an dreien davon sollte es ernst werden. Im April sollten die drei Standorte ausgewählt sein. Auf Anfrage der Berliner Zeitung hieß es dann in der zweiten Juniwoche, man sei bei der „Finalisierung“. Also Ende Juni. Der Termin ist verstrichen. Das Sofortprogramm sieht nun, nach jahrelangen Vorbereitungen durch andere, vor, „noch in diesem Sommer“ die Pilotstandorte bekannt zu geben. Das Sofortprogramm trägt „die ersten Arbeitsschritte zusammen, die jetzt unmittelbar angegangen werden“. So steht es da. Allen Ernstes.

Vergessen wir die ärgerliche Trickserei, das Schwindeln um des Prestigegewinns willen, das Schmücken mit fremden Federn. Die Angelegenheit ist zu wichtig. Also: Was ist tiefe Geothermie, kann sie Berlin bei der Wärmewende helfen? Und wenn ja, um welche Dimension geht es?



Anders als bei der Nutzung oberflächennaher Erdwärme dringt die tiefe Geothermie bis zu fünf Kilometer ins Erdinnere vor. Das Geoforschungszentrum Potsdam (GFZ) rechnet mit einer Wassertemperatur von 60 Grad in etwa 2000 Meter Tiefe. Durch die Nutzung könnte eine Energieausbeute von insgesamt 450 Megawatt erreicht werden. Das fossil betriebene Heizwerk Reuter in Ruhleben liefert 160 Megawatt. Das Berliner Tiefengeothermie-Potenzial könnte also drei solcher CO₂-Schleudern ersetzen.

Die mit Tiefenwärme betriebenen energetischen Anlagen sind wesentlich größer und leistungsfähiger als die Erdwärmesonden, die kaum 100 Meter in die Tiefe gehen. Tiefengeothermiewärme kann Fernwärmenetze beliefern, die ganze Stadtviertel versorgen. Auch die Produktion von umweltfreundlichem Strom ist möglich.



Im Februar 2022 haben Wissenschaftler der Fraunhofer-Gesellschaft und der Helmholtz-Gemeinschaft die „Roadmap Tiefe Geothermie – Handlungsempfehlungen für Politik, Wirtschaft und Wissenschaft für eine erfolgreiche Wärmewende“ vorgelegt.

Geothermie könne Hälfte des Wärmebedarfs in Deutschland decken

Ernst Huenges, einer der Autoren des Strategiepapiers und ehemaliger Leiter der Sektion Geothermie am GFZ, sagte auf die Frage der Berliner Zeitung, ob Berlin auf Geothermie setzen solle:„Ja, unbedingt.“ Sie könne die Hälfte des Energiebedarfs für Wärme in ganz Deutschland decken. Allein die Tiefengeothermie, die zwischen 400 und 5000 Meter vordringt, könne ein Viertel liefern und in Brandenburg viel mehr, eigentlich fast den vollständigen Bedarf, denn „im Land ist fast überall warmes Wasser in der Tiefe vorhanden“.

Im Norddeutschen Becken, in dem die Region Berlin-Brandenburg liegt, finden sich in 1000 bis 3000 Metern Tiefe günstig nutzbare heiße Wasserschichten. Im Mittel um drei Grad steigt die Temperatur pro 100 Meter Tiefe. Unter Berlin herrschen in 4000 Metern etwa 120 Grad.



Das Potenzial der Region ist seit den 1960er-Jahren bekannt, als die DDR – vergeblich – nach Erdgas und Erdöl suchte. Die ersten Bohrungen für die geothermische Nutzung erfolgten im Jahr 1981, sie erreichten 1655 Meter beziehungsweise 1200 Meter Tiefe. In Waren an der Müritz versorgt die Geothermische Heizzentrale seit 1984 das Wohngebiet Waren-Papenberg. Dort befindet sich das erste deutsche Erdwärme-Kraftwerk, das im Megawatt-Leistungsbereich Energie liefert. Die DDR-Regierung hatte es bauen lassen im Bemühen, unabhängiger von fossilen Brennstoffen zu werden.



Wasser dient als Vehikel für den Wärmetransport von unten nach oben: Im ersten Bohrloch steigt das warme Wasser auf, an der Oberfläche wird ihm Wärme entzogen, im zweiten Bohrloch wird das kühlere Wasser zurück in die Tiefe geschickt. Ein Kreislauf, dem Untergrund wird nichts entzogen. Der Massenausgleich senke die Erdbebengefahr gegen null, beruhigt Ernst Huenges.

Die für die Wärmeversorgung hierzulande besonders attraktive Schicht mit 40 bis 60 Grad Celsius liegt in etwa zwei Kilometern Tiefe. Huenges beurteilte Anfang 2023 den Beschluss, Berlin geothermisch zu erschließen und zu „schauen, was möglich ist“, als „sehr gute Entscheidung“. „Wenn drei Bohrungen stattfinden, wird man mindestens auf zwei wasserführende Schichten treffen“, sagte der Experte, allerdings müsste man nach Möglichkeit tiefer als die zunächst vorgesehenen 1300 Meter bohren, um mehr Optionen zu erlangen. Eine Empfehlung, die nun die neue Senatorin Manja Schreiner aufgreifen könnte.

Überall tiefe Geothermie: Waren, Schwerin, Potsdam, Kenia

Frau Schreiner stammt aus Wismar und hat vielleicht schon von der neuen Geothermieanlage in Schwerin gehört, die Ende April 2023 von Bundeskanzler Olaf Scholz eingeweiht wurde. Dort kommt 56 Grad heißes Wasser aus einer Tiefe von 1296 Metern. Das Brunnenhaus hat die Größe einer Gartenlaube. Über Wärmetauscher wird dem salzhaltigen Thermalwasser an der Oberfläche die Wärme entzogen und diese an das Wasser des Heizkreislaufs übergeben.

Vier Wärmepumpen heben die Temperatur dieses Wassers auf 80 Grad, wie es für herkömmliche Fernwärmeheizungen erforderlich ist. Dann geht die Wärme an 2000 Haushalte. Noch laufen diese mit Erdgas, bald wird das durch erneuerbare Energie ersetzt. Die Alternative zur Extrawärmepumpe wäre ein Umbau der Heizungen auf großflächige Niedrigtemperatursysteme wie Fußbodenheizungen, die auch schon mit 40 Grad auskommen.

Chefsache tiefe Geothermie: Bundeskanzler Olaf Scholz besucht am 8. Mai 2023 das Tiefengeothermieprojekt in Potsdam. Rechts der Potsdamer Oberbürgermeister Mike Schubert (beide SPD). Soeren Stache/dpa

Scholz besuchte auch den Tiefengeothermiebohrplatz in Potsdam, wo die Fernwärmeversorgung für ein neues Viertel aus der Erde kommen wird. Für die Schweriner und die Potsdamer Anlagen wird mit jeweils etwa 20 Millionen Euro Kosten kalkuliert.



Auch in Kenia hat sich der Kanzler Anfang Mai für die Energie aus der Tiefe interessiert. Dort, am Großen Afrikanischen Grabenbruch, besichtigte er das größte Tiefengeothermiekraftwerk Afrikas: Fünf Kraftwerksblöcke erzeugen hier rund 800 Megawatt Strom – die Hälfte des kenianischen Bedarfs. Scholz nannte seinen Besuch dort eine „Werbeveranstaltung“.



Im Juli 2022 antwortete die damalige Senatsverwaltung für Umweltschutz auf eine Anfrage des CDU-Abgeordneten Stefan Evers, heute Berliner Finanzsenator, man halte „15 hydrothermale Anlagen mit einer Gesamtleistung von circa 50 MWth (Megawatt thermisch) bis 2035“ für realistisch. Damit wären etwas mehr als 7000 Haushalte zu versorgen. Ein kleiner Anfang für die Stadt mit ihren knapp 1,8 Millionen Haushalten.

Berlin hat ein großes Fernwärmenetz

Laut Heizungsgesetz, auf das sich die im Bund regierende Ampelkoalition jetzt geeinigt hat, soll die kommunale Wärmeplanung der erste Schritt sein, bevor die neuen Heizbestimmungen gelten. Auf der Internetseite des Umweltsenats ist zu lesen, dass bis Anfang 2026 ein Wärmeplan 1.0 zu erstellen ist. Im Prinzip kann Berlin seine Wärmewende auf einer günstigen Struktur aufbauen.



Die Stadt verfügt mit etwa 2100 Kilometern Trassenleitung über das größte Fernwärmenetz Westeuropas. Wer jetzt noch im urbanen Mehrfamilienhaus mit Gas heizt, hätte mit einem baldigen Anschluss an das Fernwärmenetz eine Lösung für das Heizproblem. Ein Bohrstandort in der Nachbarschaft wäre also eine gute Nachricht. Die kommt bestimmt – sofort – vielleicht noch diesen Sommer.