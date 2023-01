Tiefstand bei Schweinehaltung: Weniger als 600.000 Tiere Die Zahl der gehaltenen Schweine in Brandenburg ist - wie auch bundesweit - auf einen Tiefstand gesunken. Das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg teilte am ... dpa

Potsdam -Die Zahl der gehaltenen Schweine in Brandenburg ist - wie auch bundesweit - auf einen Tiefstand gesunken. Das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg teilte am Montag nach vorläufigen Ergebnissen mit, es seien 2022 erstmals seit 1990 weniger als 600.000 Schweine gehalten worden. Die Zahl der Schweinehalter geht in ganz Deutschland zurück.