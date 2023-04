Tierhaltungslogo kommt weiter voran - Kritik der Opposition Die Debatte läuft seit Jahren. Jetzt scheint es in Sachen Tierhaltungslogo voranzugehen. dpa

HANDOUT - Musterabbildung der neuen Tierhaltungskennzeichnung. und Landwirtschaft (BMEL) /dpa Bundesministerium für Ernährung

Berlin -Das geplante staatliche Tierhaltungslogo für Fleisch im Supermarkt kommt voran. Der Agrarausschuss des Bundestags stimmte dem von Minister Cem Özdemir (Grüne) eingebrachten Gesetzentwurf am Mittwoch mit Änderungen zu, auf die sich die Koalitionsfraktionen verständigt hatten. Die Pflicht-Kennzeichnung für inländische Erzeugnisse soll fünf Haltungskategorien während der Mast vom gesetzlichen Mindeststandard bis zu Bio haben und in einem ersten Schritt in diesem Jahr mit frischem Schweinefleisch starten.