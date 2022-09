Rund 93 Quadratmeter groß sind Wohnungen in Deutschland im Durchschnitt laut Statistischem Bundesamt. Ein Tiny House ist um einiges kleiner. Zwar gibt es hierzulande keine gesetzliche Richtlinie, wie groß die Minihäuser sein dürfen, eine Definition aus den USA, woher der Trend zum Wohnen in „winzigen Häusern“ stammt, besagt jedoch, dass Tiny Houses, um als solche bezeichnet werden zu können, eine Grundfläche von maximal 37 Quadratmetern haben dürfen. Weniger Platz zum Leben also, als die meisten haben. Dennoch nimmt das Interesse an Tiny Houses zu, auch in Deutschland.

„Die Nachfrage ist insbesondere in der Pandemie stark gestiegen“, sagt Regina Schleyer, Vorsitzende des Tiny-House-Verbands. Zwar fehlen hierzu offiziell erhobene Daten. Allein die Facebookgruppe „Tiny House Deutschland“ hat allerdings mittlerweile fast 70.000 Mitglieder, drei Mal mehr als vor der Pandemie – für Schleyer ein Indiz für wachsendes Interesse. Warum dies gerade in der Pandemie einen solchen Schub bekommen hat, kann auch sie nur mutmaßen: Vielleicht, weil sich viele Menschen viel konkreter die Frage gestellt haben: Was ist mir wirklich wichtig?

Auch ein Hersteller von Tiny Houses in Berlin bestätigt einen solchen Trend: „Besonders in den letzten zwei Jahren sehen wir einen deutlichen Anstieg der Nachfrage“, sagt Eva Stöhr von Cabin One. Im Schnitt erhalte das Unternehmen pro Monat Anfragen im mittleren vierstelligen Bereich.

Freie Grundstücke für Tiny Houses kaum zu finden

Doch um in einem Tiny House leben zu können, muss erst einmal ein passendes Grundstück gefunden werden. Und die sind in Berlin rar gesät, genauso wie Grundstücke für andere Bauvorhaben auch. Sucht man im Internet nach freien Grundstücken für Tiny Houses in Berlin, landet man früher oder später immer in Brandenburg. So gibt es laut Website tinyhaus-siedlung.de noch freie Parzellengrundstücke am Klostersee zwischen Potsdam und Brandenburg an der Havel oder auch nördlich davon in Groß Kreutz (Havel).

Viele Vorhaben scheitern deshalb wohl an der Stellplatzproblematik. „Eine der häufigsten Fragen, die von Interessenten gestellt wird, ist die, wo es freie Stellplätze für Tiny Houses gibt“, sagt Schleyer. Für Tiny Houses gilt dasselbe Baurecht wie für alle anderen Wohnhäuser auch. Heißt, einfach im Garten oder auf anderen Freiflächen abstellen ist nicht erlaubt. Es braucht ein reguläres Baugrundstück und eine Zulassung für das Tiny House von der zuständigen Kommune. Steht das Haus auf Rädern und wird damit häufiger der Standort gewechselt, muss es außerdem für den Straßenverkehr zugelassen sein.

Tatsächlich gibt es wohl noch nur relativ wenige Tiny Houses in Deutschland. Eine erste Marktstudie der Tiny-House-Plattform Livee in Kooperation mit dem Tiny-House-Verband ergab, dass – den neuesten Zahlen nach – 2019 in Deutschland 753 Tiny Houses verkauft worden sind. Wie viele jetzt, nachdem das Interesse in den nachfolgenden Jahren so gestiegen ist, dazugekommen sind, ist nicht erhoben worden.

cabin-one.com Kleine Küche, dahinter ein Hochbett: Die Einrichtung eines Tiny Houses muss gut geplant sein, um mit wenig Platz auszukommen.

Tiny Houses kosten zwischen 35.000 und 120.000 Euro

Wohl aber, warum sich viele vorstellen könnten, in ein Tiny House zu ziehen. Eine Umfrage vom Immobilienkreditvermittler Interhyp von November 2021 hat ergeben, dass bei vielen Interessenten die Preise eine große Rolle spielen: So konnten sich mehr als ein Drittel der über 2000 Befragten vorstellen, aus Kostengründen in ein Tiny House zu ziehen, oder wenn die Immobilienpreise weiter ansteigen. Für 22 Prozent stand der ökologische Aspekt an erster Stelle. 31 Prozent könnten sich ein Tiny House als Ferienimmobilie vorstellen, 23 Prozent gaben an, eine solche Immobilie im Alter als eine realistische Option zu sehen. Nur ein Drittel der Befragten konnte sich partout nicht mit einem Tiny House anfreunden und sich in keinem Fall vorstellen, in einem Kleinsthaus zu wohnen.

Die Kosten eines Minihauses liegen laut dem Tiny-House-Verband je nach Größe und Ausstattung zwischen 35.000 und 120.000 Euro. Als ökologisch und energieeffizient gelten die Häuser, weil sie zum einen allein wegen ihrer Größe weniger Energie verbrauchen, zum anderen werden viele von Beginn an autark geplant, etwa mit einer Solaranlage auf dem Dach. Darüber hinaus bedeutet weniger Platz auch weniger Stauraum für Konsumgüter.

„Jedem, der sich für Tiny Houses interessiert, empfehlen wir erst einmal Probe zu wohnen“, sagt Schleyer. Das geht zum Beispiel bei vielen Herstellern selbst. Die Tiny Houses von Cabin One können beispielsweise über auszeit.io in Neubrandenburg gemietet werden. Mittlerweile ist auch der Ferienimmobilienmarkt mit Minihäusern gewachsen, sodass es auch hier zahlreiche Häuser zur Auswahl gibt. Doch auch hier: Die meisten befinden sich in Brandenburg und nicht in Berlin.