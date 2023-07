Migranten in Frankreich wollten ihrer getöteten Familienmitglieder gedenken. Die Kritik an den Einsatzkräften nimmt zu: Diskriminierung und Brutalität seien stärker als in anderen Ländern.

Assa Traoré, die Schwester des von der Polizei getöteten Adama, bei Protesten am Samstag in Paris Bertrand Guay/AFP

Frankreich kommt nicht zur Ruhe. Am Sonnabend waren im ganzen Land etliche Protestkundgebungen gegen die ausufernde Polizeigewalt geplant. Seit dem Tod des 17-jährigen Nahel M., der am 27. Juni in dem Pariser Vorort Nanterre von Beamten erschossen wurde, kommt es im Land beinahe täglich zu Auseinandersetzungen zwischen Jugendlichen und der Polizei.

In Straßburg setze sich am Morgen ein Protestzug mit mehreren Hundert Teilnehmern in Bewegung. Die Demonstranten trugen ein Banner mit der Aufschrift „In Trauer und in Wut“. Eine in Marseille geplante Demonstration wurde auf Anordnung der Polizei aus dem Stadtzentrum verlagert. Offiziellen Angaben zufolge wurden seit Nahels Tod mehr als 3700 Menschen im Zusammenhang mit den Protesten in Polizeigewahrsam genommen, darunter mindestens 1160 Minderjährige.

Regierung verbietet Trauermarsch in Gedenken an getötete Jugendliche

Unterstützergruppen sagten, dass die „Bürgermärsche“ eine Gelegenheit für die Menschen seien, ihre „Trauer und Wut“ über die diskriminierende Polizeipolitik insbesondere in Arbeitervierteln zum Ausdruck zu bringen, berichtete der staatliche französische Auslandssender France24. Die Demonstranten fordern eine Reform der Polizei, insbesondere ein Abrüsten der schweren Bewaffnung. So war am vergangenen Wochenende bei Protesten in Marseille ein Mann gestorben, nachdem er von Beamten mit einem Gummigeschoss getroffen wurde.

Die Lage wurde am Sonnabend weiter aufgeheizt: Sieben Jahre nachdem Adama Traoré in Polizeigewahrsam gestorben war, hatte seine Schwester geplant, einen Gedenkmarsch nördlich von Paris anzuführen. Doch ein Gericht verbot die Kundgebung. Die Wahrscheinlichkeit einer öffentlichen Störung sei zu hoch, lautete die Begründung der Richter. In einem auf Twitter geposteten Video sagte Assa Traoré, Adamas ältere Schwester: „Die Regierung hat beschlossen, Öl ins Feuer zu gießen“ und „den Tod meines kleinen Bruders nicht zu respektieren“.

Mehrere Gewerkschaften, politische Parteien und Verbände hatten ihre Mitglieder aufgerufen, sich dem Gedenkmarsch für Traoré in diesem Jahr anzuschließen. Der Regierungssprecher Olivier Véran kritisierte die Organisationen dafür, dass sie Demonstrationen „in Großstädten veranstalteten, die sich noch nicht von den Amokläufen erholt haben“.

Gegen die französische Polizei wurden vermehrt Vorwürfe erhoben, bei Kontrollen strukturell rassistisch vorzugehen. Am Freitag wurde dies durch einen Untersuchungsbericht der Vereinten Nationen (UN) bestätigt. Der UN-Ausschuss zur Beseitigung der Rassendiskriminierung (CERD) fordert darin den Staat auf, diskriminierende Polizeikontrollen, sogenanntes Racial Profiling und „übermäßige Gewaltanwendung“ zu beenden. Die Umstände, die zum Tod von Nahel M. führten, müssten unabhängig und gründlich untersucht werden, teilte der CERD mit. „Darüber hinaus wird empfohlen, dass sich die Behörden vorrangig mit den strukturellen und systemischen Ursachen der Rassendiskriminierung befassen, auch bei der Strafverfolgung und insbesondere bei der Polizei.“ Man fordere die Bevölkerung Frankreichs auf, ihre Rechte friedlich und mit gebührendem Respekt auszuüben entsprechend der in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte verankerten Werte, heißt es in dem Bericht.

Gewalt und Diskriminierung durch die Polizei in Frankreich besonders hoch

In Frankreich gibt es einen hohen Grad der Ausgrenzung und der sozialen Ungleichheit, wie in keinem zweiten Industrieland. Wie die Financial Times (FT) am Sonnabend in einem ausführlichen Bericht ausführte, betrug die Arbeitslosigkeit 2021 laut Daten der OECD bei den im Land Geborenen sieben Prozent, bei den Einwanderern hingegen zwölf Prozent und bei denjenigen, die in den letzten zehn Jahren angekommen seien, mehr als 17 Prozent.

Migranten würden durch die Polizei in Paris unverhältnismäßig stark diskriminiert. Während in London die Wahrscheinlichkeit, als schwarzer Mann verhaftet zu werden, zwei- bis dreimal so hoch sei wie bei einem Weißen, liege die Zahl in Paris sechsmal höher, bei Menschen arabischer Herkunft sogar fast achtmal höher, berichtet die FT.



Außerdem gehe die Polizei in Frankreich besonders brutal vor. So habe es 2022 im Land 26 Tote nach einem Schusswaffeneinsatz durch die Polizei gegeben, allein in den letzten 18 Monaten habe die französische Polizei 17 Menschen bei Verkehrskontrollen erschossen. Doch statt auf Deeskalation zu setzen, befeuerten die beiden größten Polizeigewerkschaften Alliance und Unsa-Police die Lage mit einer gemeinsamen Erklärung am 30. Juni. Darin heißt es, die Polizisten befänden sich „im Krieg“ mit „Ungeziefer“ und „wilden Horden“. Die FT weist darauf hin, dass diese Kultur der Feindseligkeit gewachsen sei, seit Nicolas Sarkozy vor zwei Jahrzehnten die Arbeit der Nachbarschaftspolizei zugunsten repressiverer Taktiken aufgegeben habe.