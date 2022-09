Toilettenpapierhersteller Hakle ist insolvent Zu Beginn der Corona-Krise horteten die Deutschen Klopapier – davon profitierte auch Hakle. Doch mittlerweile ist das Unternehmen in eine schwere Krise geraten. dpa Kathrin Merz

Der Toilettenpapierhersteller Hakle meldet Insolvenz an - und will sich neu aufstellen (Symbolbild). Imago/MiS

Düsseldorf -Der Düsseldorfer Hygienepapierhersteller Hakle GmbH ist durch die stark gestiegenen Rohstoff- und Energiekosten zum Sanierungsfall geworden. Das Unternehmen habe ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung beantragt, sagte eine Sprecherin des Düsseldorfer Amtsgerichts am Montag. Die „massiv gestiegenen Kosten für Material- und Energiebeschaffung sowie der Transporte“ hätten bislang nicht in hinreichendem Umfang an die Kunden im Lebensmitteleinzelhandel und den Drogeriesektor weitergegeben werden können, klagte das Unternehmen. Zuvor hatte die Lebensmittel Zeitung darüber berichtet.