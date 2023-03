Tourismus spürt Nachholbedarf: Camping-Angebote gefragt Die Tourismusbranche spürt wieder große Lust auf Urlaub und Ausflüge. In Brandenburg stehen nach wie vor Campingplätze hoch im Kurs. Dieses Jahr soll sich au... dpa

Potsdam -Die Tourismusbranche in Brandenburg hat nach den starken Einschränkungen durch die Corona-Krise vom Nachholbedarf der Gäste profitiert. Besonders stark gefragt waren 2022 Campingurlaub und Angebote an Ferienwohnungen und -häusern, wie aus der Vorstellung der Tourismus-Bilanz am Mittwoch in Potsdam hervorging. Beim Deutschland-Tourismus herrscht für dieses Jahr viel Zuversicht, wenngleich viele Menschen wohl auch beim Urlaub sparen wollen. Kommende Woche beginnt die Internationaln Reisemesse ITB in Berlin (7. bis 9. März), bei der sich auch Brandenburg präsentiert.