Tourismusbranche vor unsicherer Saison In der Tourismusbranche herrscht Sorge, dass die Reiselust angesichts der Teuerung nachlässt. Machen Hotels im Winter zu? Thermen etwa reagieren schon auf di... dpa

ARCHIV - Ein Ausflugsschiff mit Touristen fährt auf dem Tiefen See. d Monika Skolimowska/dpa/Archivbil

Potsdam -Die Tourismusbranche in Brandenburg blickt verunsichert in die Herbst- und Wintersaison. Angesichts der Teuerung und der Energiekrise werden teils auch Angebote in Hotels zurückgefahren. Im Wellnessbereich schränkten Betriebe etwa Nutzungszeiten ein, es würden auch nicht mehr alle Saunen gleichzeitig betrieben, sagte der Geschäftsführer der Tourismus-Marketing Brandenburg GmbH, Dieter Hütte, der dpa. Zudem müssten Preise beispielsweise von Thermen erhöht werden.