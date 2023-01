Trecker für mehr Tierschutz: Appell für Kampf gegen Hunger Zur Grünen Woche ist Ernährung auch politisch: Parallel zur großen Branchenmesse machen viele für eine Agrarwende mobil. Minister aus aller Welt sprechen übe... dpa

Ein Landwirt fährt mit seinem Trecker über ein Feld. Philipp Schulze/dpa/Symbolbild

Berlin -Mehrere Tausend Menschen haben zur Agrarmesse Grüne Woche in Berlin für mehr Tier- und Klimaschutz in der Landwirtschaft demonstriert. Der Protestzug mit dem Motto „Wir haben es satt“ und 55 Traktoren führte am Samstag zum Brandenburger Tor. Die Forderungen zielten etwa auf das Ende von Riesenställen und einen Stopp des Insektensterbens. Bundesagrarminister Cem Özdemir (Grüne) rief zu mehr Engagement Europas für eine langfristige Ernährungssicherung in Afrika auf. Man müsse von „Krisenhopping“ wegkommen. „Getreidesilos bauen, statt Getreidesäcke schicken – darum muss es gehen“, sagte er nach einer Konferenz mit internationalen Amtskollegen in Berlin.