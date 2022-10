Trotz Gegenwinds: DHL macht mehr Gewinn als erwartet In Corona-Zeiten zog die Nachfrage nach Paketen rasant an. Das ist vorbei, wie das Beispiel DPD zeigt. Marktführer DHL ist dagegen breit aufgestellt und verk... dpa

ARCHIV - Angesichts der hohen Inflation und der drohenden Rezession rechnet der Paketdienst DPD in diesem Jahr in Deutschland mit einem rückläufigen Geschäft. ld/dpa Monika Skolimowska/dpa-Zentralbi

Bonn -Obwohl sich die Konsumlaune eintrübt und die globalen Zeichen auf Rezession stehen, macht die Deutsche Post DHL bessere Geschäfte als erwartet. Im dritten Quartal sei das Konzern-Betriebsergebnis (Ebit) um 15 Prozent auf 2,04 Milliarden Euro gestiegen, teilte das Unternehmen am Montag in Bonn mit. Da man beim Ebit nach neun Monaten schon auf rund 6,5 Milliarden Euro komme, werde die bisher gültige Jahresprognose von circa 8 Milliarden Euro übertroffen. Die neue Prognose soll am 8. November festgelegt werden. Als Reaktion auf die Ankündigung zog der Kurs der Deutschen Post an der Börse an, am Montagnachmittag lag das Plus bei 7 Prozent.