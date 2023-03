Trotz Inflation: Die Reiselust der Deutschen steigt wieder Seit Monaten wird vieles teurer, seien es Lebensmittel oder Energie. Doch das heißt noch nicht, dass die Deutschen auf ihren Urlaub verzichten. Im Gegensatz:... dpa

Bei den aktuelle nasskalten Temperaturen träumen sich schon viele Deutsche in den Urlaub.

Berlin -Der Reisekonzern Tui ist in Deutschland mit Tempo ins laufende Jahr gestartet. „Der Buchungsauftakt zum Jahresstart ist so stark wie lange nicht, die Neubuchungszahlen liegen deutlich über den Vorjahreswerten und teilweise über 2019“, berichtet Tui-Deutschlandchef Stefan Baumert heute auf der Internationalen Tourismus-Börse (ITB) in Berlin.