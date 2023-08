Im Jahr 2022 ist das private Gesamtvermögen Russlands gestiegen, während die Einwohner der Vereinigten Staaten und Europas Billionen Dollar verloren haben. Dies geht aus dem jährlichen Global Wealth Report hervor, den die Schweizer Banken UBS und Credit Suisse verfasst haben.

Im vergangenen Jahr sank das weltweite Vermögen privater Haushalte zum ersten Mal seit der Finanzkrise im Jahr 2008. Inflation und die Aufwertung des US-Dollars haben rund 11,3 Billionen Dollar an Vermögenswerten vernichtet. Laut dem Bericht ist das private Nettovermögen weltweit um 2,4 Prozent gesunken, auf insgesamt 454,4 Billionen Dollar. Nordamerika und Europas Haushalte sind besonders betroffen – zusammen haben die Kontinente rund 10,9 Billionen Dollar verloren.

Deutschland weniger reich und doch in den Top drei der Superreichen

In Deutschland ist das durchschnittliche Vermögen pro Erwachsenem in US-Dollar um 5,6 Prozent gesunken. Im Jahr 2022 hatte eine erwachsene Person in Deutschland dem Bericht zufolge ein Durchschnittsvermögen im Wert von 256.180 US-Dollar, oder 14.360 US-Dollar weniger, als im Vorjahr. Auch die Anzahl der Millionäre ist in Deutschland um 253.000 auf etwa 2,6 Millionen Menschen geschrumpft.



Jedoch belegt Deutschland den dritten Rang unter den Nationen mit Superreichen, die über ein Vermögen von 500 Millionen US-Dollar oder mehr verfügen, und liegt dabei nur hinter den USA und China.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Trotz Ukraine-Krieg: Russlands privates Gesamtvermögen steigt um 600 Milliarden US-Dollar

Trotzdem haben nicht alle Regionen eine negative Bilanz gezogen. Trotz des Ukraine-Kriegs und der darauf folgenden Sanktionen verzeichnete Russland im vergangenen Jahr einen großen Anstieg des privaten Gesamtvermögens. Das Land erhöhte sein privates Gesamtvermögen um 600 Milliarden US-Dollar, heißt es im Bericht, der am Dienstag veröffentlicht wurde.

Zur Kenntnis: Unter dem Gesamtvermögen eines Landes werden staatliche und private finanzielle sowie materielle Aktiva wie Immobilien, Börsenanteile und Bankguthaben abzüglich von Schulden verstanden. Es stützt sich unter anderem auf Statistiken der Zentralbanken. Der Bericht der Schweizer Banken hat jedoch lediglich das Nettovermögen der privaten Haushalte analysiert. Die staatlichen Finanzen wurden hier nicht berücksichtigt.

„Die Vermögenstrends in Russland sind derzeit schwer zu bestimmen“, steht im Finanzdokument geschrieben. Die Methoden der Analysten beruhen auf Haushaltsbilanzen, Verteilungsumfragen zu Vermögenswerten und anderen Datenquellen zu Haushaltsvermögen und Schulden. Aufgrund „neuer oder überarbeiteter Daten aus zuverlässigen Quellen“ fanden die Autoren heraus, dass die Zahl der russischen Millionäre im Jahr 2022 um etwa 56.000 auf 408.000 Personen stieg.

Russland im Krieg: Die Reichen werden reicher, die Armen ärmer

Zugleich fügen die Analysten Russland zur Liste der wenigen Länder hinzu, die im vergangenen Jahr reicher geworden sind. Diese Tendenz darf jedoch nicht täuschen, denn sie spricht lediglich dafür, dass im ersten Jahr des Krieges die Reichen in Russland noch reicher und die Armen noch ärmer geworden sind. Die Ökonomen der niederländischen Bank ING berichten parallel über die zunehmend steigende Kluft zwischen den Bevölkerungsschichten mit extrem hohen und sehr niedrigen Einkommen in Russland. Auch Indien, Brasilien und Mexiko hätten ihren Reichtum im selben Jahr erheblich gesteigert, schreiben ihrerseits die Finanzexperten der Schweizer Banken. Die Vereinigten Staaten, Japan, China und Kanada gehören hingegen zu den Ländern, die am stärksten Verluste erlitten haben.

Im vergangenen Kalenderjahr gab es auch eine Million weniger amerikanische Millionäre. „Die Entwicklung des Wohlstands erwies sich während der Covid-19-Ära als widerstandsfähig und wuchs im Jahr 2021 in Rekordgeschwindigkeit“, zitiert der Nachrichtendienst Bloomberg Nannette Hechler-Fayd’herbe, die globale Leiterin für Wirtschaft und Forschung bei Credit Suisse. „Aber Inflation, steigende Zinsen und Währungsabwertung führten 2022 zu einer Umkehrung“, sagte die Ökonomin.



Haben Sie Feedback? Schreiben Sie uns! briefe@berliner-zeitung.de