„Putins Yacht“ darf trotz Sanktionen umgerüstet werden: Wie ist das möglich?

Vor 15 Monaten hat Italien als Reaktion auf den russischen Angriff auf die Ukraine die Megayacht Scheherazade beschlagnahmt. Doch die Zeit, die die Yacht im toskanischen Hafen von Marina di Carrara verbracht hat, war keine Verschwendung: Wie die britische Zeitung Financial Times schreibt, hat Italien dem namentlich ungenannten, aber von der EU sanktionierten Eigentümer erlaubt, nicht nur für Personal und Wartung, sondern auch für die Umrüstung aufzukommen.

Die 140 Meter lange Yacht, die erst vier Jahre alt ist und über 22 Gästekabinen mit vergoldeten Badezimmern, zwei Helikopterdecks und ein Spa verfügt, wird dem Zeitungsbericht zufolge von der in Mailand notierten Italian Sea Group renoviert. Das Unternehmen bestätigte, dass eine „Umrüstung“ des Schiffes fortgesetzt worden sei, nachdem die Vermögenswerte des Eigentümers von den Behörden eingefroren worden waren, und dass der Eigentümer der Yacht die Arbeiten und die Wartung bereits bezahlt habe. Die Firma weigerte sich, weitere Details nicht nennen. Bekannt ist, dass das Schiff 700 Millionen US-Dollar wert ist.

Megayacht Scheherazade: Ist Wladimir Putin der wahre Eigentümer?

Die Agenzia del Demanio, die beschlagnahmte Vermögenswerte verwaltet, bestätigte ihrerseits, dass sie sich zusammen mit dem italienischen Finanzministerium darauf geeinigt habe, dem Schiffseigner die Bezahlung der „Wartungsarbeiten“ zu gestatten. Näher wollte die Agentur nicht darauf einzugehen, da „Informationen über eingefrorene Vermögenswerte vertraulich sind“.

Laut einer Recherche des Portals Dossier-Center, das mit dem oppositionellen Oligarchen Michail Chodorkowski verbunden wird und in Russland inzwischen blockiert wurde, gehört die Yacht dem ehemaligen Vize-Präsidenten des Ölkonzerns Rosneft, Eduard Chudainatow. Zusammen mit anderen Oligarchen soll Chudainatow die Yacht jedoch dem Kremlchef Putin zum Neujahrsfest geschenkt haben. Darüber schrieb im März 2022 auch das Team des kürzlich zu 19 Jahren Haft verurteilen Oppositionellen Alexej Nawalny und verwies darauf, dass einige Besatzungsmitglieder dem Föderalen Schutzdienst angehören würden. Dieser Dienst ist für Putins Sicherheit verantwortlich. Der Kreml wies die Vorwürfe damals zurück. Anschließend wurde das Personal an Bord der Yacht ausgetauscht.

Laut einem Bloomberg-Bericht vom letzten Jahr – der sich auf Gerichtsakten beruft – hatten amerikanische Beamte behauptet, Chudainatow sei im Auftrag Putins der „Strohbesitzer“ von zwei Yachten, darunter der Scheherazade, gewesen. Die EU setzte Chudainatow im Juni 2022 auf die Sanktionsliste und argumentierte dies mit seiner Verbindung zu Putin. Die Financial Times führte den Besitz des Bootes auf ein auf den Marshallinseln ansässiges Unternehmen namens Beilor Asset Limited zurück, das mit Chudainatow in Verbindung stehen soll.

Russland-Sanktionen: Ausnahmeregelung für die Bedienung des Eigentums

Handelt Italien mit Recht, indem es dem Eigentümer jegliche Arbeiten an der Yacht trotz der EU-Sanktionen erlaubt? „Die Mitgliedsstaaten sind für die Umsetzung von Sanktionen verantwortlich“, zitiert die Financial Times einen Sprecher der EU-Kommission. Das Einfrieren von Vermögenswerten habe keinen Einfluss auf das Eigentum an den Vermögenswerten. Auf die Frage nach den Zahlungsmöglichkeiten für die Instandhaltung der Scheherazade sagte der Sprecher, dass „die Instandhaltungskosten für eingefrorene Vermögenswerte von der benannten Person bezahlt werden können“, und zwar im Rahmen einer „Standard-Ausnahmeregelung“. Auch öffentliche Stellen im jeweiligen Mitgliedsstaat könnten die Unterhaltskosten übernehmen, hieß es von Brüssel, da „das Risiko besteht, dass die verantwortliche Person dazu nicht bereit ist“ oder dass „die verantwortliche Person das wirtschaftliche Eigentum an dem Vermögenswert verweigert“.

