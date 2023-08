Russlands LNG-Exporte nach Europa auf Rekordniveau: Wer steckt dahinter?

Die EU-Länder wollen in diesem Jahr voraussichtlich Rekordmengen an Flüssigerdgas oder LNG aus Russland importieren, obwohl Brüssel bis 2027 aus den russischen fossilen Brennstoffen komplett aussteigen will. Darüber berichtet die britische Zeitung Financial Times (FT) unter Berufung auf Daten der internationalen Nichtregierungsorganisation Global Witness.

In den ersten sieben Monaten dieses Jahres waren Belgien und Spanien nach China die zweit- und drittgrößten Abnehmer von russischem LNG, wie eine Analyse von Branchendaten durch Global Witness zeigt. Insgesamt stiegen die EU-Importe von Flüssigerdgas aus Russland zwischen Januar und Juli 2023 um 40 Prozent im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2021, nämlich auf 22 Millionen Kubikmeter Gas. Vor dem russischen Angriff auf die Ukraine hatte die EU noch keine nennenswerten LNG-Mengen aus Russland importiert, da sie auf das Pipeline-Gas angewiesen war.

Trotz Ukraine-Krieg: Neues Rekordhoch für russisches LNG in Europa

Dabei sind es vor allem die EU-Länder, die deutlich mehr russisches LNG importieren: Weltweit sind die Importe von russischem Flüssigerdgas im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2021 lediglich um sechs Prozent gestiegen. Die Analyse der NGO basiert auf Daten des Branchenanalyseunternehmens Kpler. Demnach importiert die EU rund 1,7 Prozent mehr russisches LNG als im Jahr 2022, als bereits ein Rekord verzeichnet worden war.

Laut Global Witness beliefen sich die Kosten für das von Januar bis Juli zu Spotmarktpreisen importierte russische LNG auf 5,29 Milliarden Euro. „Es ist schockierend, dass Länder in der EU so hart daran gearbeitet haben, sich von dem Pipeline-Gas abhängig zu machen, nur, um es dann durch das verschiffte Äquivalent zu ersetzen“, zitiert die FT Jonathan Noronha-Gant, einen Aktivisten für fossile Brennstoffe bei Global Witness. „Es spielt keine Rolle, ob es aus einer Pipeline oder einem Boot kommt – es bedeutet immer noch, dass europäische Unternehmen Milliarden in die Kriegskasse von Putin schicken.“

Russisches Flüssigerdgas in Europa: Wer steckt dahinter?

Ob die neu importierten Mengen ein richtiges Äquivalent sind, bleibt allerdings fraglich. Denn die jährliche Kapazität der im September 2022 sabotierten Nord-Stream-Pipelines betrug 55 Milliarden Kubikmeter Erdgas: Ähnlich viel Gas wurde auch geliefert. Die neuesten LNG-Lieferungen, nämlich die 22 Millionen Kubikmeter, lassen sich auch annähernd nicht mit denen aus den USA vergleichen: Alleine im Mai dieses Jahres exportierten die USA rund 222 Milliarden Kubikfuß an LNG nach Europa, oder rund 6,3 Milliarden Kubikmeter Gas. Diese Mengen werden dabei bereits im normalen Gaszustand angegeben, also nach der Regasifizierung bzw. der Verwandlung des LNG in normales Erdgas.

„Langfristige Käufer in Europa sagen, dass sie weiterhin vertraglich vereinbarte Mengen annehmen werden, es sei denn, die Politik verbietet dies“, zitiert die FT Alex Froley, den leitenden LNG-Analysten beim Beratungsunternehmen ICIS. Ein Einfuhrverbot vom russischen LNG würde nach seiner Einschätzung zu einigen Störungen im Schiffsverkehr führen, da die globalen Handelsmuster neu geordnet werden müssten, „aber letztendlich könnte Europa andere Lieferanten und Russland andere Käufer finden“.

Die Berliner Zeitung hatte im letzten Jahr als eine der ersten Zeitungen über die gestiegenen LNG-Lieferungen aus Russland nach Europa und Deutschland berichtet. Laut den Kpler-Daten ist Deutschland allerdings kein bedeutsamer Abnehmer mehr: Neben Spanien und Belgien importieren vor allem Frankreich, die Niederlande, Griechenland, Portugal und Finnland russisches LNG.

Doch wer verkauft den Europäern dieses LNG? Der größte Teil davon stammt vom zweitgrößten russischen Erdgasförderer Nowatek (Novatek). Der Konzern mit Sitz in Westsibirien und in Moskau ist, anders als der Staatskonzern Gazprom, ein privates börsennotiertes Unternehmen.

Nowatek wird in Brüssel toleriert, und das zeigt auch der Umgang mit dessen Vorsitzendem und Hauptaktionär Leonid Michelson. Der 68-Jährige genießt dank eines geschätzten Vermögens von 22 Milliarden US-Dollar ganz klar den Status eines Oligarchen und ist trotzdem nicht von der EU sanktioniert (von Polen, Großbritannien und Kanada aber schon). Michelson positioniert sich zwar unabhängig von Putin, jedoch ist es klar: An so viel Reichtum in der Gasindustrie, diesem Rückgrat der Wirtschaft des postsowjetischen Russlands, zu kommen und diesen über die Jahre zu vermehren, ist in Russland ohne ein gewisses Verhältnis zum Kreml unmöglich.



