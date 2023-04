Trotz Warnstreik am Freitag: BVG-Busse und U-Bahnen fahren Der angekündigte bundesweite Warnstreik im Schienenverkehr wird am Freitag absehbar auch in Berlin und Brandenburg den Nah- und Fernverkehr stundenlang lahml... dpa

ARCHIV - Trotz des bundesweiten Warnstreiks fahren die gelben Busse und Bahnen der BVG. Jörg Carstensen/dpa/Archivbild

Berlin -Der angekündigte bundesweite Warnstreik im Schienenverkehr wird am Freitag absehbar auch in Berlin und Brandenburg den Nah- und Fernverkehr stundenlang lahmlegen. Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) sind aber nicht von dem Ausstand betroffen, da sie nicht Teil der Tarifauseinandersetzung bei Bahnunternehmen sind. Busse, Bahnen und Fähren der BVG seien am Freitag wie gewohnt unterwegs, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.