Tunnel-Arbeiten auf wichtiger Stromstrecke begonnen Um den künftigen Anforderungen an das Stromnetz einer Großstadt gerecht zu werden, soll in Berlin eine wichtige unterirdische Stromtrasse erneuert werden - d... dpa

Berlin -Um den künftigen Anforderungen an das Stromnetz einer Großstadt gerecht zu werden, soll in Berlin eine wichtige unterirdische Stromtrasse erneuert werden - die Arbeiten an dem dafür notwendigen Tunnel haben am Donnerstag in Charlottenburg begonnen. Dabei geht es um einen Abschnitt auf der sogenannten Kabeldiagonale zwischen der Rudolf-Wissel-Brücke und dem Umspannwerk Mitte, wie der ostdeutsche Übertragungsnetzbetreiber 50Hertz am Donnerstag mitteilte. Bislang liegt dort ein Erdkabel aus dem Jahr 1978, das nun mit einem leistungsfähigeren Kabel ersetzt werden soll.