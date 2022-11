Twitter-Häkchen auf Eis: Musk will Fake-Accounts verhindern Die Einführung des Häkchen-Kaufs per Abo-Zahlung bei Twitter ging nach hinten los. Zahlreiche Nutzer erstellten mit den Verifikations-Häkchen echt wirkende F... dpa

San Francisco -Twitter-Chef Elon Musk will den Kauf des begehrten Verifikations-Häkchens erst wieder ermöglichen, wenn die Fälschung von Accounts „mit hoher Wahrscheinlichkeit“ vermieden werden kann. Außerdem würden Twitter-Profile von Organisationen und Einzelpersonen künftig voraussichtlich Häkchen in verschiedenen Farben bekommen, kündigte Musk per Tweet an. Nähere Details nannte er nicht.