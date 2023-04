Twitter veröffentlicht in Teilen Empfehlungs-Algorithmen Twitter-Nutzer sollen nun besser nachvollziehen können, nach welchen Kriterien für sie Tweets von Software ausgewählt werden. Elon Musk verspricht mehr Trans... dpa

ARCHIV - Elon Musk spricht auf einer Konferenz. Susan Walsh/AP/dpa

San Francisco -Twitter hat die Algorithmen, mit denen Tweets für einzelne Nutzer per Software herausgesucht werden, in großen Teilen öffentlich gemacht. Damit wolle man „Vertrauen durch Transparenz“ schaffen, sagte Twitter-Besitzer Elon Musk am Wochenende in einer Online-Fragerunde.