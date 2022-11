Übernahmeverhandlungen des Pilotabschlusses stehen an Der Pilotabschluss der Metall- und Elektroindustrie in Baden-Württemberg soll auch für die Beschäftigten in den Tarifgebieten Berlin-Brandenburg und Sachsen ... dpa

Warnstreik der Beschäftigten vor dem Mercedes-Benz Werk Berlin. Gerald Matzka/dpa

Berlin (dpa) - -Der Pilotabschluss der Metall- und Elektroindustrie in Baden-Württemberg soll auch für die Beschäftigten in den Tarifgebieten Berlin-Brandenburg und Sachsen zügig übernommen werden. Entsprechende Verhandlungen mit der Arbeitgeberseite stünden nun an, teilte Bezirksleiterin Irene Schulz am Freitag mit. „Mit diesem Abschluss steigen die Monatslöhne für die Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie deutlich und dauerhaft“, hieß es. Sämtliche geplanten Warnstreiks seien abgesagt.