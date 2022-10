Überraschende Wende: Elon Musk will Twitter doch kaufen Nach langem Hickhack könnte der Tesla-Chef den Online-Dienst nun noch übernehmen. Kurz vor einem Gerichtsprozess erneuert Musk überraschend sein Angebot - zu... dpa

ARCHIV - Tesla-Chef und Multimilliardär Elon Musk in Washington. Susan Walsh/AP/dpa

San Francisco -Tech-Milliardär Elon Musk will die milliardenschwere Übernahme des Online-Dienstes Twitter nun doch vollziehen. Das bestätigte der Tesla-Chef in einer Pflichtmitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC. So könnte der Rechtsstreit um den Milliarden-Deal kurz vor dem mit Spannung erwarteten Gerichtsprozess doch noch beigelegt werden.