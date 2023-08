UBS erzielt Rekordgewinn: Behörden müssen Aufteilung des „Monsters“ erzwingen

Die Schweizer Großbank UBS hat durch die Übernahme der Credit Suisse (CS) im zweiten Quartal einen Rekordgewinn erzielt. Da der Kaufpreis für die ehemals zweitgrößte Schweizer Bank deutlich unter dem Buchwert lag, verdiente die UBS unter dem Strich 28,9 Milliarden Dollar (26,5 Milliarden Euro), wie sie am Donnerstag mitteilte.

Die Schweizer Regierung hatte auf die Notübernahme gedrungen, nachdem die CS – die zu den 30 größten Banken der Welt gehörte – durch Skandale und Finanzierungsprobleme im März ins Wanken geraten war. Die Kritik war groß. Zahlreiche Ökonomen und Abgeordnete der oppositionellen Sozialdemokratischen Partei hatten darauf hingewiesen, dass es die Schweizer Regierung der UBS genehmigt hatte, die CS für einen Preis weit unter Marktwert zu kaufen.

Der Rekordgewinn der UBS kommt also nicht von ungefähr. Zudem wurde die Instabilität im Bankensektor verschlimmert. Statt den Bankenmarkt zu entflechten und das Risiko zu minimieren, dass systemrelevante Banken insolvent gehen können, wurde der UBS eine außerordentliche Monopolstellung eingeräumt. Am Donnerstag teilte UBS-Chef Sergio Ermotti zudem mit, dass für die vollständige Integration der CS 3000 Jobs in der Schweiz wegfallen werden, davon bereits 1000 bis Ende nächsten Jahres.

Gut für die UBS, schlecht für den Wettbewerb in der Schweiz

Wäre nicht auch ein anderer Weg möglich gewesen? Gerhard Schick, ehemals finanzpolitischer der Grünen im Bundestag und heute Vorstand der Bürgerbewegung Finanzwende, forderte: „Jetzt müssen die Aufsichtsbehörden aktiv werden.“ Der Plan der UBS, das Credit-Suisse-Geschäft in der Schweiz nicht zu veräußern, möge aus Sicht der Bank der richtige sein. Er sei aber schlecht für den Wettbewerb in der Schweiz, sagte Schick der Berliner Zeitung.

Und die Fusion sei gefährlich, aufgrund der Größe der UBS. „Zu Recht ist in Bezug auf die UBS von einem gefährlichen Monster gesprochen worden. Die UBS war schon vor der Fusion zu groß. Und jetzt gilt das noch mehr“, erklärte Schick weiter. Die Rettung der Credit Suisse habe gezeigt, dass die Abwicklungspläne im Ernstfall nicht funktionierten. „Deshalb muss man präventiv dafür sorgen, dass es keine Bank gibt, die so groß ist, dass ihre Schieflage gefährlich werden kann“, sagte Schick. „Die Aufsichtsbehörden müssen jetzt eine Aufteilung der UBS erzwingen.“

Und wird die zuständige Behörde handeln? Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (Finma) erklärte auf Anfrage der Berliner Zeitung: Sowohl die UBS als auch die CS seien als systemrelevant bezeichnet worden und hätten dem Too-big-to-fail-Regime in der Schweiz entsprechen müssen. Dies gelte auch für die fusionierte und integrierte Bank. Für die UBS würden nach einer „angemessenen Übergangszeit“ höhere Kapitalanforderungen gelten. Für die Finma werde die Phase „intensiver Großbankenaufsicht“ weitergehen. „Wir werden den Integrationsprozess mit größter Aufmerksamkeit beaufsichtigen“, teilte die Behörde mit. Nach einer Bändigung des „Monsters“ hört sich das nicht an.