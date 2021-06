Berlin - Dieser Tage werden heiße Diskussionen zur Schuldensituation Europas nach der Pandemie geführt und welche Konsequenzen das hat. Stichwort Inflation. Im Prinzip ist das ein alter Hut, der nur eine Zeit lang im Staubbeutel vergessen war. Wir erinnern uns: Schulden waren vor gar nicht allzu langer Zeit schon einmal ein allgegenwärtiges Problem. Die Staatsschuldenkrise hat Griechenland vor inzwischen zehn Jahren nahezu den Euro gekostet. Infolge dieser Krise ist die Europäische Zentralbank (EZB) als Währungshüterin in einen Kurs eingelenkt, den sie mit ihrer ultralockeren Geldpolitik bis heute Aufrecht hält. Und so erleben wir eine ewige Niedrigzinsphase, von der Beobachter meinen, dass sie gar nicht anders enden kann als in einer nicht zu kontrollierenden Preissteigerung.

Während also alle Zeichen auf Angst vor der Inflation stehen, fristet die Zukunft ihr dezentrales Dasein auf einem Nebenschauplatz: digitale Währungen. Christine Lagarde spricht darüber, seitdem sie ihr Amt als Präsidentin der EZB angetreten hat. Sie will den Entwicklungen am Kryptomarkt eine eigene digitale Zentralbankwährung entgegenstellen.

Inzwischen ist wiewohl bekannt: Die Pläne der EZB fallen weit hinter die Erwartungen von Beobachtern zurück. Der E-Euro wird weder Fisch, noch Fleisch sein, vor allem aber keine Alternative zum Giralgeld der Banken oder den zahlreichen noch unregulierten Kryptowährungen. Und das ist auch gut so. Geld, das von einer von politischen Prozessen unabhängigen Notenbank herausgegeben wird, kann in niemandes Interesse liegen. Geld ist ein privat organisiertes Artefakt und sollte das auch sein. Die andere Frage ist, ob wir wollen, dass wenige zu große private Banken Kontrolle darüber haben. Sicher ist, die Zukunft des Geldes wird uns privat organisiert früher als der E-Euro der EZB begegnen, wenn wir jenes dann auch Token nennen werden.