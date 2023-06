Überraschendes Corona-Urteil: Dürfen Kläger nun hoffen?

Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat das völlige Verbot von Versammlungen zu Beginn der Corona-Pandemie im April 2020 für unverhältnismäßig erklärt. Das Gericht stufte am Mittwoch die entsprechende Passage einer sächsischen Corona-Schutzverordnung als unwirksam ein. Die Regelungen der Sächsischen Corona-Schutz-Verordnung vom 17. April 2020 (SächsCoronaSchVO) über die Zulässigkeit von Versammlungen seien mit dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit nicht vereinbar gewesen. Der Verordnung zufolge waren Versammlungen nur mit Genehmigung zugelassen. Auch andere Bundesländer hatten damals Kundgebungen untersagt.

Das komplette Verbot sei „ein schwerer Eingriff in die Versammlungsfreiheit“ gewesen, so das Gericht. Dass die Verordnung Einzelgenehmigungen in Aussicht stellte, habe wenig geändert. Aus der Vorschrift sei nicht erkennbar gewesen, unter welchen Voraussetzungen Versammlungen trotz Pandemie vertretbar gewesen sein könnten. Die Landesregierung hätte dies regeln müssen, „unter welchen Voraussetzungen Versammlungen infektiologisch vertretbar sein können, um zumindest Versammlungen unter freiem Himmel mit begrenzter Teilnehmerzahl unter Beachtung von Schutzauflagen wieder möglich zu machen. Nur so hätte er die erforderliche Rechtssicherheit für Bürger und Behörden schaffen können“.

Die Versammlungsverbote hätten zwar auf das Infektionsschutzgesetz gestützt werden dürfen, so das Gericht. Die Behörden durften auch davon ausgehen, dass andere Schutzmaßnahmen nicht gleich wirksam gewesen wären. „Dieser Zweck und die zu erwartende Zweckerreichung standen jedoch außer Verhältnis zur Schwere des Grundrechtseingriffs“, heißt es in dem Urteil (Az.: BVerwG 3 CN 1.22).

Damit hat das Gericht eine „rote Linie“ gezogen, wie die Mainzer Strafrechtlerin Jessica Hamed der Berliner Zeitung erklärt: „Mit dem generellen Versammlungsverbot wurde den Bürgern schließlich die Möglichkeit der kollektiven Meinungsäußerung genommen. Das Versammlungsrecht, das auch dem Schutze von Minderheiten dient, ist, das hat der Senat auch hervorgehoben, für die freiheitlich-demokratische Grundordnung konstituierend.“

Ist das Urteil nun ein Meilenstein, der die juristische Aufarbeitung der Corona-Maßnahmen maßgeblich prägen wird? In anhängigen Klagen, die sich mit der Verhältnismäßigkeit der Einschränkungen der Versammlungsfreiheit befassen, ist das Urteil fortan die Richtschnur. Im Hinblick auf die grundlegende Bedeutung der Versammlungsfreiheit für das Selbstverständnis des Rechtsstaats ist damit klargemacht: In einem Rechtsstaat müssen die Bürger das Recht haben, gemeinsam und öffentlich gegen die Regierung zu demonstrieren. Das Urteil hat eine ähnlich grundlegende Bedeutung wie jenes des Bundesverwaltungsgerichts, mit dem der Senat die Unverhältnismäßigkeit der allgemeinen Ausgangsbeschränkung in Bayern bestätigt hatte.

Jessica Hamed, die seit Beginn der Corona-Pandemie verwaltungs- und verfassungsrechtliche sowie strafrechtliche Verfahren mit Corona-Bezug führt, sieht dennoch die Grenzen des Urteils: Die Entscheidung sei „zwar erfreulich, aber gleichzeitig markiert das Gericht damit nur die äußerste rote Linie in einem Rechtsstaat“. Es sei das „absolut mindeste, was man in einem Rechtsstaat erwarten darf“.

Das Problem besteht nämlich darin, dass auch dieses Urteil nicht die Grundannahmen überprüft, die zur konkreten Corona-Maßnahmengesetzgebung geführt haben. Das sei, so Hamed, in dem aktuellen Urteil „etwa an dem Satz zu erkennen, dass der Verordnungsgeber das Risiko für Leben und Gesundheit im Zusammenhang mit Covid-19 weiterhin als hoch einschätzen durfte. Eine Überprüfung, ob sich der Gesetzgeber wirklich alles zu eigen gemacht hat, was man an Tatsachen hätte wissen können, ist für die Legitimität von politischen Entscheidungen in einem Rechtsstaat wesentlich. Hamed: „Eine ganz grundsätzliche Überprüfung der Gefahrenprognose hat, soweit ich das überblicke, noch kein Gericht vorgenommen. Dabei ist es die Aufgabe der Gerichte, die Entscheidungen der Regierungen anhand von Akten nachzuvollziehen, um zu überprüfen, ob diese willkürfrei getroffen wurden. Insbesondere wäre zu überprüfen, ob eine Abwägung der betroffenen Rechtsgüter vorgenommen wurde. In Bayern zum Beispiel wurde im ersten Lockdown angeblich keine Akte geführt, wie sich in einem meiner Verfahren herausstellte.“

Die Juristin Hamed hofft, „dass ein Instanzgericht wirklich einmal in das Verfahren richtig einsteigt und die Grundannahmen überprüft“. Dazu gehöre es, „die Gefahrenprognose und die zugrundeliegenden Tatsachen sowie vor allem die Abwägung der Rechtsgüter nachzuvollziehen“. Eine derartige juristische Aufarbeitung hat in Deutschland noch nicht einmal im Ansatz begonnen – mehr als drei Jahre nach Ausbruch der Pandemie.