Überwintern „etliche Deutsche“ in Kaliningrad? Auswärtiges Amt weiß von nichts

Europa friert ohne russisches Gas, hat gelegentlich nichts zu essen und bestraft sich am Ende selbst – dieses Bild pflegt die interne russische Propaganda wegen der Sanktionen. Nach diversen Peinlichkeiten in den Staatsmedien, wie die Berliner angeblich den Tiergarten abholzen, um zu heizen (wirklich gab es so was nur zu Zeiten des Zweiten Weltkrieges), legen lokale Politiker mit eigenen Geschichten nach.

Neulich erzählte der Gouverneur von Kaliningrad, Anton Alichanow, dass „etliche Deutsche“ nun wegen der hohen Energiekosten in die Exklave reisen, um dort zu überwintern. „Denn eine Wohnung hier zu mieten, die Nebenkostenabrechnung für vier Monate in Kaliningrad zu bezahlen, ist wie ein Monat irgendwo in Düsseldorf“, sagte Alichanow in einem Interview und bezog sich auf ein Gespräch mit einem „konkreten Deutschen“.

Auswärtiges Amt sieht keinen Anstieg bei Reisen nach Kaliningrad

Dabei ist es in Kaliningrad aktuell kaum wärmer als in Berlin. Auch dass das Leben in Kaliningrad viermal so günstig ist wie in Düsseldorf, ist offensichtlich eine Übertreibung. Eine Wohnung mit 50 Quadratmetern lässt sich in Kaliningrad allerdings auch für umgerechnet 360 Euro finden, und der Gaspreis für die Heizung liegt bei unter zwei Cent pro Kilowattstunde. Eine andere Frage ist, ob einige Nostalgiker sich trotz des russischen Kriegs in der Ukraine nach Kaliningrad begeben, weil sie die Stadt immer noch für Königsberg halten.

Das Auswärtige Amt weiß nichts davon. „Da für Deutsche im Ausland keine Registrierungspflicht gegenüber dem Auswärtigen Amt oder unseren Auslandsvertretungen besteht, können wir keine genauen Angaben dazu machen, wie viele Deutsche sich derzeit in Kaliningrad aufhalten“, teilte das Amt auf Anfrage mit. Auf dessen Krisenvorsorgeliste, auf der sich Deutsche mit ihren Familienangehörigen freiwillig registrieren können, sei für Kaliningrad aktuell eine niedrige zweistellige Anzahl an Personen eingetragen, heißt es. Einen Anstieg der Registrierungen habe das Ministerium in den letzten Wochen nicht verzeichnet.

Einreise nach Kaliningrad nur mit einem Visum möglich

Seitdem die EU das Visaerleichterungsabkommen mit Russland ausgesetzt hat, können Russen nur dann nach Deutschland einreisen, wenn sie ein Konto bei einer Bank haben, die auch in der EU arbeitet. Die russischen Banken zählen nicht mehr. Russland hat die vereinfachte Ausstellung von Visa für die Bürger aus den sogenannten unfreundlichen Staaten, auch EU-Ländern, ebenfalls aufgehoben.

Die Einreise nach Kaliningrad ist zudem nur mit einem Visum möglich, die Beantragung von E-Visa wurde pandemiebedingt ausgesetzt und nicht wieder aufgenommen. Aufgrund der gegen Russland verhängten EU-Sanktionen ist zudem die Nutzung deutscher Kreditkarten in Russland derzeit nicht möglich. Bargeld in Euro-Banknoten ist zwar immer noch möglich, aber der Eigenbedarf muss bei der Ausreise aus der EU belegt werden. Litauen hat diese Summe bei der Ausreise auf nur 60 Euro pro Person beschränkt. Bei der Ausreise von Polen nach Kaliningrad müssen der Eigenbedarf und seine Höhe auch plausibel nachgewiesen werden. Zudem hat Polen im November an der Grenze zur Region Kaliningrad einen Stacheldrahtzaun errichtet.

Diese Beschränkungen sprechen eher dafür, dass Alichanows Geschichte eine reine PR-Masche mit Propaganda-Element für die Region ist. Zudem hat er im Anschluss selbst dafür plädiert, dass Moskau wieder die E-Visa einführt. Kaliningrad hatte von diesen schnellen kostenlosen Visa früher profitiert. Mit deren Wegfall und wegen der litauischen Transiteinschränkungen aufgrund des russischen Krieges in der Ukraine reisen jetzt weniger Touristen in die russische Enklave.