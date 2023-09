Sanktionen: Jetzt bricht Estland mit Serbien wegen Russland-Haltung

Serbien ist eines der wenigen Länder in Europa, die Russland-Sanktionen trotz des Ukraine-Krieges bisher nicht unterstützt haben. Das sorgt für Unzufriedenheit, vor allem in den baltischen Ländern.

Nun macht die größte und am schnellsten wachsende estnische Bankengruppe und Kapitalgeberin LHV ernst: Seit dem 1. September stoppt sie „wegen der schwierigen internationalen Situation aufgrund der russischen Aggression“ jeglichen Zahlungsverkehr mit den Banken in Serbien, aber auch in Armenien, Usbekistan, Kirgisistan und Kasachstan. Das ist die erste Maßnahme dieser Art einer europäischen Bank gegen Drittländer, die öffentlich bekannt wurde.

Russland-Sanktionen: Der Druck auf Serbien, Armenien und Zentralasien wächst

Die Einschränkung gelte für alle Währungen sowie für alle Tochtergesellschaften der Banken, die außerhalb der angegebenen Länder registriert oder tätig seien, gibt die estnische Finanzinstitution bekannt. Nur in einigen Ausnahmefällen, wenn der Zahlungsempfänger nationale Interessen Estlands oder soziale Gründe nachweise, könnte die Bank Zahlungen aus diesen Ländern durchführen – sowie wenn die Transaktion „im Einklang mit internationalen Sanktionen“ stehe.

Die serbische Position zum russischen Krieg gegen die Ukraine ist sehr zwiespältig. Der serbische Präsident Aleksandar Vucic hat beim Empfang des ukrainischen Botschafters Wolodymyr Tolkach am Donnerstag zwar wieder betont, Serbien respektiere die territoriale Integrität der Ukraine und werde dies auch in Zukunft tun. Doch den westlichen Sanktionen gegen Russland hat sich das vom russischen Gas abhängige Land noch nicht angeschlossen.

Vucic selbst schließt sie zumindest nicht mehr kategorisch aus, wie er im März dieses Jahres einem serbischen Fernsehsender sagte. Der serbische Außenminister Ivica Dacic sagte seinerseits im Januar, Serbien werde sich den westlichen Sanktionen gegen Russland nur anschließen, wenn der Druck der EU auf das Westbalkanland „unerträglich“ werde. Parallel hatte sich Vucic bereits im Dezember 2022 hart gegen russische Parallelimporte von sanktionierten Waren über Serbien positioniert, wie Reuters berichtete.

Nach Drohung der USA: Armenien und Kasachstan reagieren, Kirgisistan sträubt sich

Armenien, Kirgisistan und Kasachstan dagegen werden schon seit längerer Zeit verdächtigt, Russland bei der Sanktionsumgehung zu helfen. Armenische und kasachische Banken blockieren jedoch laut Berichten wegen der Angst vor Sekundärsanktionen der USA und der EU die Weitereinfuhr von Elektronik nach Russland. Zuvor hatten auch deutsche Behörden Druck auf den Premierminister Nikol Paschinjan während seines Besuches in Berlin gemacht, wie die armenische Zeitung Hraparak berichtete.

Vor allem Kirgisistan sträubt sich noch, die Parallelimporte nach Russland einzuschränken – und baut sogar ein großes Lager bei Bischkek, vermutlich für mehr Russland-Exporte. Auf einen Drohbrief aus den USA antwortete der Kreml-loyale kirgisische Präsident Sadyr Dschaparow zuletzt, man sei ein souveräner Staat mit einer „Position der Neutralität“ und es bestehe keinen Grund, Kirgisistan wegen der Sanktionsumgehung zu verdächtigen. Eine unabhängige kirgisische Zeitung stellte diese Behauptung jedoch infrage: Es weist sehr vieles darauf hin, dass Kirgisistan sich doch an den Importen von Waren mit einem doppelten Verwendungszweck nach Russland beteiligt.



