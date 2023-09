Russlands Ölexporte werden nicht weniger, und das, obwohl der Westen seit Beginn des Ukraine-Kriegs bestehende Ölexportverträge gekündigt hat. Ein Bericht des Nachrichtenportals Bloomberg legt nun offen, unter welchen Bedingungen russisches Öl auch weiterhin nach Europa gelangt – entlang der Südküste Griechenlands. Laut Bloomberg handelt es sich um ein ausgeklügeltes System.

Satellitendaten der Frachtschiffe werden gezielt manipuliert

Satellitendaten, die Bloomberg vorliegen, belegen, dass die realen und elektronischen Standorte russischer Öltanker deutlich voneinander abweichen. Demnach befand sich der russische Öltanker „Turba“ am 19. September wenige Meilen von der griechischen Küste entfernt. Ein weiteres Frachtschiff, „Simba“, befand sich nach Angaben des automatischen Identifikationssystems AIS 4,7 Meilen entfern. Umgerechnet sind das etwas mehr als sieben Kilometer. Diese Angaben sind jedoch nicht korrekt.

In der Realität befanden sich die beiden Schiffe direkt nebeneinander. Russisches Öl, das sich auf der „Turba“ befand, wurde direkt auf die „Simba“ gepumpt. Bereits im Mai dieses Jahres wurde die Aufsichtsbehörde auf die „Turba“ aufmerksam. Eigentumsdaten stimmten nicht überein und der fragile Zustand des Schiffs wurde von der Behörde kritisiert. Nach Angaben von Bloomberg baute Russland in den vergangenen Monaten eine ganze Flotte solcher „Schattentanker“ auf.

Mithilfe der „Schattentanker“ ist eine Rückverfolgung nicht möglich

Schätzungen, wie viel russisches Öl durch Tanker der „Schattenflotte“, zu denen auch die „Turba“ zählt, überführt wird, variieren. Es wird aber angenommen, dass mindestens die Hälfte des russischen Öls mit Schiffen dieser Flotte transportiert wird.



Das Verschleiern von Koordinaten bei Ölladungen ist in internationalen Gewässern eine gängige Praxis und wird in der Branche als „Spoofing“ bezeichnet. Während die Ware verladen wird, sendet ein unbeteiligtes drittes Schiff gefälschte Standortsignale aus. Das Schiff, das die Ladung enthält, schaltet sein eigenes Signal währenddessen aus, um Störsignale zu vermeiden. Eine Rückverfolgung der Öllieferung ist dadurch nicht möglich – das Ursprungsland wird verschleiert.

Nach Inkrafttreten westlicher Sanktionen gegen Russland ist die Südküste Griechenlands zu einem wichtigen Schifffahrtsknotenpunkt für Russland geworden. Ebenfalls von Bedeutung ist die spanische Exklave an der marokkanischen Küste.



Laut Bloomberg haben die lokalen griechischen Behörden keine Macht, die Aktivitäten zu unterbinden. Frachtumschläge in internationalen Gewässern, nur sechs Meilen von der dortigen Küste entfernt, liegen nicht in ihrem Zuständigkeitsbereich. Es ist unklar, ob die griechische Regierung die Frachtschiffsbewegungen in der Region überwacht und auswertet. Bisher äußerte sich das Frachtunternehmen zu den Anschuldigungen, die Bloomberg gegen sie erhoben hat, nicht.