Neuer Bericht – Nach Chinas Exportverbot: Russland gehen die Drohnen aus

Die neuen chinesischen Beschränkungen für den Export von unbemannten Luftfahrzeugen führen dazu, dass die Lieferungen von fast allen Drohnen nach Russland unterbrochen werden. Darüber schreibt die russische Geschäftszeitung Kommersant unter Berufung auf russische Marktteilnehmer.

China führte am 1. September eine harte Exportkontrolle bei Drohnen ein, die über vier Kilogramm wiegen oder ein maximales Startgewicht von sieben Kilogramm und eine Flugdauer von mehr als 30 Minuten haben. Das chinesische Handelsministerium erklärte die Entscheidung vom 31. Juli damit, dass die Maschinen auch zu militärischen Zwecken eingesetzt werden könnten. Steht dieser Einsatz fest oder besteht ein Verdacht darauf, wird der Export verboten. Die Exportkontrolle wird erst einmal für zwei Jahre verschärft.

Nach Chinas Exportrestriktion: Russische Drohnenhersteller melden Defizite

Es entstand in Russland infolgedessen bereits ein Mangel an bestimmten Drohnen, darunter an Agrar-Drohnen für die Landwirtschaft, schreibt die Zeitung. Solche Drohnen wiegen durchschnittlich 30 bis 40 Kilogramm und werden in Russland in Einzelexemplaren hergestellt. Die Beschränkungen betreffen auch die Ersatzteile bzw. Komponenten für die Herstellung von Drohnen in Russland.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Die meisten großen russischen Drohnenhersteller versicherten zwar gegenüber Kommersant, dass sie ihre Bestände von Komponenten bereits vor dem Inkrafttreten der neuen Beschränkungen aufgefüllt hätten. Im August habe man in großen Mengen alles aus China eingeführt, „was man nur konnte“, zitiert Kommersant den Chef des Händlers RuDrones: „Kameras, Sensoren, Triebwerkssteuerungen, Flugabwehrgeräte“. Die Reserven werden nach seinen Angaben für ein bis zwei Quartale reichen.

Ein anderes Unternehmen erzählte, dass man nun auf Informationen über die Lieferung von Wärmebildkameras warte, aber es gebe bisher noch keine Klarheit. Weitere Firmen erklärten, dass ihre Lieferanten nun versuchen würden, entsprechende Lizenzen zu erhalten. Laut einem Vertreter des russischen Herstellers von Agrar-Drohnen, Jtilep, kann der Prozess zwischen sechs Monaten und einem Jahr dauern.

Drohnen aus China: Lieferanten müssen eine Exportlizenz erhalten

Was ist das für ein Prozess? Um die Maschinen nach Russland exportieren zu können, müssen chinesische Lieferanten nach Kommersant-Angaben eine Exportlizenz des Handelsministeriums der Volksrepublik China und eine Genehmigung des Zolldienstes einholen sowie die beiden Behörden über den Namen des Endempfängers in Russland informieren. Das Handelsministerium prüft, ob der Empfänger auf Sanktionslisten „im Zusammenhang mit militärischen Aktivitäten oder für China unerwünschten Handlungen“ steht, fordert Finanzberichte und Unternehmensdokumente an.

Verstößt ein chinesischer Exporteur gegen die Lizenzbestimmungen, droht ihm eine verwaltungsrechtliche und bei vorsätzlichem Verstoß eine strafrechtliche Haftung. Der Export der Drohnen, unabhängig von ihren Eigenschaften, wird grundsätzlich verboten, wenn diese für militärische Zwecke eingesetzt werden. Eine Lizenz für den Import erlaubter Drohnen wird laut Jtilep nur für sechs Monate erteilt, kann aber verlängert werden.

Drohnen: Kasachstan schärft offenbar auch die Ausfuhrkontrolle

Die russischen Einzelhändler von Agrar-, Überwachungs- und Industriedrohnen, darunter Paragraf, Spb-geon, RusGeoСom und IQmac, teilten auf Kommersant-Anfrage mit, dass die Drohnen in einigen Fällen bereits fehlen oder in Stückzahlen übrig bleiben würden, die Preise hätten sich fast verdoppelt. Beispielsweise verdoppelten sich die Preise für die in Russland beliebtesten Agrar-Drohnen der Marken DJI und XAG, die aus China über Kasachstan eingeführt wurden.

Auch Kasachstan hat offenbar die Ausfuhrkontrolle verschärft. Drei Händler teilten weiter mit, dass ihre Zwischenhändler in Kasachstan sie über den Stopp der Lieferungen aufgrund strengerer Kontrollen für sogenannte Dual-Use-Produkte informiert hätten, also Produkte, die sowohl im zivilen als auch im militärischen Bereich eingesetzt werden könnten. In Russland ist vor allem der von der EU sanktionierte Waffenhersteller Kalashnikov als Teil des staatlichen Rüstungskonzerns Rostec für die Produktion von Kampfdrohnen verantwortlich. Dutzende weitere private Unternehmen arbeiten mit dem russischen Rüstungssektor zusammen. Die New York Times berichtete ebenfalls über chinesische Drohnen, die letztendlich „an die Frontlinien des Ukraine-Krieges gelangen“.

Sanktionen der USA: China stellt „nationale Sicherheit und Interessen“ in den Vordergrund

China hatte Ende Juli die Einschränkung von Exporten von Drohnen und Komponenten für die Drohnenherstellung beschlossen, um unter anderem „die nationale Sicherheit und Interessen zu schützen“, wie das Handelsministerium des Landes mitteilte. Zuvor hatte Peking die Exportkontrollen für Metalle verschärft, die zur Herstellung von Mikrochips verwendet werden, die auch in der Militärindustrie eingesetzt werden. Dies geschah, nachdem die USA den Zugang Chinas zu bestimmten Technologien eingeschränkt hatten, einschließlich der Komponenten für die Chipherstellung.

Im März dieses Jahres hatte das Finanzministerium der USA bereits Sanktionen gegen „ein Netzwerk aus fünf Unternehmen und einer Person“ aus China verhängt, das „für den Verkauf und Versand von Tausenden von Luft- und Raumfahrtkomponenten verantwortlich ist, einschließlich Komponenten, die in Produkten der Iranian Aircraft Industrial Company (HESA) verwendet werden können“. HESA sei an der Produktion des UAV-Modells Shahed-136 beteiligt gewesen, die der Iran nach Russland exportiert habe, behauptete die amerikanische Behörde. Washington hatte zudem wiederholt erklärt, dass chinesische Unternehmen Drohnen für den Einsatz im Ukraine-Krieg liefern würden. China wies die Vorwürfe zurück und bezeichnete sie als unbegründet.



Die Zeitung Washington Post berichtete, die USA würden zudem wegen möglicher Lieferungen von chinesischen Drohnen nach Russland wirtschaftliche Maßnahmen gegen Kirgisistan vorbereiten. Bischkek wies seinerseits diese Drohungen zurück mit der Begründung, man sei „ein souveräner Staat“.



Haben Sie Feedback? Schreiben Sie uns! briefe@berliner-zeitung.de