Selenskyj-Wohnung auf der Krim versteigert: Was passiert mit dem Erlös?

Eine Wohnung auf der Krim, die auf die Frau des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, Olena Selenska, registriert war, ist für 44,3 Millionen Rubel – nach dem aktuellen Wechselkurs umgerechnet 448.000 Euro – versteigert worden.



Das geht aus den Daten der staatlichen russischen Plattform zum Verkauf des staatlichen und kommunalen Eigentums, GIS Torgi, hervor. Auch die regionale Immobilienbehörde der Krim hat es gegenüber mehreren russischen Medien bestätigt, darunter dem Geschäftsportal RBC.



An der Auktion, die digital stattfand, sollen zwei Personen teilgenommen haben. Den Zuschlag für die Immobilie bekam die Moskauer Unternehmerin Olga Lipoyetskaya, deren Gebot 20 Millionen Rubel über dem ursprünglichen Originalpreis lag.

Selenskyj-Wohnung auf der Krim versteigert: Die Wohnung in der Nähe von Jalta ist 130 Quadratmeter groß

Die Wohnung befindet sich im Dorf Livadia in der Nähe von Jalta an der Südküste der Halbinsel Krim, die von Russland 2014 annektiert wurde. Das Objekt soll knapp 120 Quadratmeter groß sein und ist Teil der Luxus-Wohnanlage „Imperator“. Die Versteigerung erfolgte zusammen mit 57 weiteren Immobilien, die alle früher verstaatlicht wurden. Die betroffene Wohnung der Selenskyj-Familie wurde im Mai dieses Jahres endgültig von den Krim-Behörden verstaatlicht und Anfang Oktober zur Versteigerung ausgeschrieben.

Der Vorsitzende des Regionalparlaments, Wladimir Konstantinow, kündigte zuvor an, dass die Gelder aus dem Verkauf des verstaatlichten Eigentums ukrainischer Politiker zur Unterstützung von russischen Teilnehmern an der „Sondermilitäroperation“ – so wird in Russland offiziell der Krieg gegen die Ukraine genannt – in der Ukraine und ihren Familien sowie zur Entwicklung von Städten auf der Krim verwendet werden.

Olena Selenska kaufte die Wohnung im Jahr 2013

Die Nachrichtenagentur Reuters berichtete zuvor, dass Olena Selenska die Wohnung im April 2013 gekauft habe. Die Wohnung soll früher einem ukrainischen Geschäftsmann und ehemaligen Abgeordneten der Werchowna Rada gehört haben. Nachdem Selenskyj 2019 zum Präsidenten der Ukraine gewählt wurde, erklärte das staatliche Regierungskomitee der Krim, dass die Rechte an der Wohnung anerkannt werden. Die Eigentümerin soll sogar rechtzeitig die Betriebskosten bezahlt haben. Die Verstaatlichung des ukrainischen Eigentums auf der Halbinsel wurde bereits seit 2014 allmählich durchgeführt, im Fall mit der Selenskyj-Wohnung hat man jedoch bis zum russischen Überfall auf die Ukraine damit gezögert.



