Ukraine-Krieg – Trotz Sanktionen: Immer mehr Handelsschiffe laufen russische Häfen an

Der russische Angriff auf die Ukraine und die darauf gefolgten westlichen Sanktionen gegen Russland haben den globalen Handel vor Herausforderungen gestellt. Neue Daten des „Kiel Trade Indicators“ zeigen, welche große Volkswirtschaften eine große Stabilität aufweisen. Überraschenderweise zeigt ein Land besonders positive Handelssteigerungen: Russland.

Sanktionen gegen Russland: Nicht alle gehandelten Waren sind betroffen

In den größten russischen Containerhafen in St. Petersburg, Noworossijsk und Wladiwostok steigt die Anzahl ankommender Containerschiffe trotz Sanktionen und schwachem Rubel sprunghaft an und nähert sich an das Vorkriegsniveau an, geht aus dem Indicator hervor. Die russischen Importe sind im August um 3,9 Prozent gegenüber dem Juli und in den ersten Septemberwochen um weitere 5,3 Prozent gegenüber dem August gestiegen. Demgegenüber ist der Export im August um 2,5 Prozent und im Folgemonat um ein weiteres Prozent angestiegen. Nach Ausbruch des Kriegs waren die Ankünfte von Containerschiffen in St. Petersburg, Russlands wichtigstem Containerhafen zwischenzeitlich stark eingebrochen, doch die Entwicklung der letzten Monate zeigt: Sowohl die Importe als auch die Exporte stabilisieren sich schneller als erwartet.

Der Leiter des Indicators, Dr. Vincent Stamer, sieht jedoch keinen direkten Zusammenhang zwischen dem Erfolg von Sanktionen und der Aktivität an russischen Häfen, wie der Forscher auf Anfrage der Berliner Zeitung sagt. Sanktionen der EU würden zum Großteil die Importe von Rohstoffen und den Export von Gütern mit doppeltem Verwendungszweck betreffen. „An den russischen Containerhäfen wird viel gehandelt, das nicht sanktioniert wird“, kommentiert Stamer. Also verdienen viele Unternehmen weltweit Geld mit dem Handel mit Russland. Der Konjunktur-Experte wies früher darauf hin, dass es anhand der Containerschiffsbewegungen nicht zweifelsfrei zu bestimmen sei, woher die russischen Importe stammen würden. „Jedoch scheint Russland wieder mehr und mehr am Welthandel teilzuhaben. Aufgrund der Sanktionen der westlichen Nationen und des sinkenden Rubelwertes ist diese Entwicklung ernüchternd“, so Stamer.

Deutschlands Exporte: „Der Bedarf nach neuen deutschen Maschinen eher rückläufig“

Gründe für den sprunghaften Anstieg kann Stamer bisher nicht nennen. Es kann bisher auch nicht sagen, wer diese Waren bezieht. Es ist jedoch offensichtlich, dass der russische Handel mit China immer weiter steigt, wie die Berliner Zeitung kürzlich berichtet.

Grundsätzlich zeigt der weltweite Handel eine positive Dynamik zu den schwachen Sommermonaten. Deutschlands Exportwerte sind im August um 1,8 Prozent gestiegen und konnten sich im September noch nicht verbessern. Demgegenüber sind die Importe aktuell eher sinkend. Im August haben sie sich noch um 1,5 Prozent erhöht, sind aber in den ersten Septemberwochen wieder um 1,1 Prozent gesunken. Es bleibe abzuwarten, ob, sagt Stamer, sich eine positive Trendwende deutscher Exporte vollziehen werde. „Durch die schwache globale Konjunktur ist der Bedarf nach neuen deutschen Maschinen und anderen Investitionsgütern eher rückläufig“, sagt Stamer.

Prognosen für den EU-Handel, für die USA und China liegen ebenfalls im positiven Bereich. Die positiven Augustzahlen für den globalen Handel werden nach Angaben der Forscher auch durch die hohe Zahl der im Stau stehenden Waren unterstützt. Weltweit ist aber nur ein Bruchteil der weltweiten Containerflotte vom Stau, unter anderem im Panamakanal, betroffen.

Grundlage des Kiel Trade Indicators ist die Auswertung von Schiffsbewegungsdaten, der von einem eigens programmierten Algorithmus und KI-Programmen ausgewertet wird. Die Bewegungen der Schiffe werden in preis- und saisonbereinigte Wachstumswerte übersetzt. Schätzungen für den In- und Export von 75 Ländern und Regionen weltweit, werden dabei berücksichtigt.



