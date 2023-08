Zuerst machte Kirgisistan noch den Eindruck, die Russland-Exporte seiner Unternehmen nach einer Sanktionsdrohung der USA überprüfen zu wollen. Dann wurde bekannt, dass in der Nähe der Hauptstadt Bischkek ein großes Lager entsteht, das den Eigenbedarf des Landes wohl übertrifft – wohl auch für russische Firmen.

Dann hat noch der Kreml-loyale kirgisische Präsident Sadyr Dschaparow die Forderung der USA öffentlich abgelehnt mit der Behauptung, das Land umgehe keine Sanktionen. Und wenn man in Russland schon mehr Geschäfte haben will, werde man die Amerikaner nicht fragen – weil man eben „ein souveräner Staat“ sei.

Trotz Drohung der USA: Was genau liefert Kirgisistan nach Russland?

Was stimmt hier und was stimmt nicht? Fakt ist: Seit dem Ausbruch des Ukraine-Krieges sind die Exporte von Gütern mit doppeltem Verwendungszweck – also die sowohl im zivilen als auch im militärischen Bereich eingesetzt werden – aus Kirgisistan nach Russland stark angestiegen. Und gerade solche Güter sind von den Sanktionen betroffen.

Insbesondere elektronische Komponenten wie Halbleiter, elektronische integrierte Schaltkreise und Kondensatoren der amerikanischen Hersteller Texas Instruments und Analog Devices wurden in jüngster Vergangenheit über Kirgisistan nach Russland geliefert, wie Journalisten von Radio Azattyk (ein kirgisischer Zweig des US-Mediums Radio Free Europe/ Radio Liberty - Anm. d. Red.) herausfanden. Diese werden offenbar in den russischen Infanterie-Kampffahrzeugen zu Kommunikationszwecken eingesetzt. Zum Beispiel, der in Bischkek ansässige Exporteur RM Design and Development hat seit seiner Gründung im März 2022 dem Bericht zufolge Hunderte Chargen von solchen Gütern mit dem doppelten Verwendungszweck nach Russland geliefert. Die Abnehmer in Russland oder deren Personal haben früher die russische Militärindustrie beliefert.

Laut UN-Handelsdaten importierte Kirgisistan im Jahr 2021 auch noch keine Teile für Flugzeuge, Hubschrauber und Drohnen. Doch im Jahr 2022 hat das Land solche Güter für 3,5 Millionen US-Dollar hauptsächlich aus den USA ins Land eingeführt und im Wert von 1,5 Millionen US-Dollar nach Russland wieder ausgeführt, wie das unabhängige kirgisische Medienunternehmen und die Online-Zeitung Kloop herausfand.

Die Politiker des Landes erklären regelmäßig, dass die Behörden alle Anstrengungen unternehmen würden, um den Export sanktionierter Waren nach Russland zu verhindern. So war es auch bei der Erklärung des Staatlichen Komitees für nationale Sicherheit Kirgisistans, über die die Berliner Zeitung berichtete. „Weder der kirgisische Staat selbst noch irgendwelche staatlichen Strukturen und Unternehmen“ seien an der Verletzung der gegen Russland verhängten westlichen Sanktionen beteiligt, hieß es vom Komitee.

„Das soll Sie nicht interessieren“: Wie Kirgisistan die Russland-Statistik verschleiert

Doch in der Tat begann das Nationale Statistikkomitee des Landes, Daten über den Export von einigen Gütern zu verschleiern, wie Journalisten von Kloop und dem Netzwerk Zentrum für das Studium von Korruption und Organisierter Kriminalität (OCCRP) in einer Recherche feststellen. Zum Beispiel hat die Statistikbehörde des Landes der Recherche zufolge auf die Angabe der Waren mit vollständigen zehnstelligen Codes verzichtet. Es werden jetzt lediglich Warengruppen mit vierstelligen Codes verallgemeinert bekannt gegeben, was den Export sanktionierter Güter effektiv verschleiert.

Beispielsweise bezieht sich der Code 3603400001 auf „nichtelektrische Sprengkapseln“. Die ersten vier Ziffern dieses Codes – 3603 – bezeichnen eine Produktgruppe, die eine Vielzahl von Zündhütchen, Zündschnüren und Zündern umfasst, darunter Zünd- und Sprengschnüre, Schlag- und Sprengzündhütchen, elektrische Zünder usw., die nicht unbedingt sanktioniert sind. Auf die Frage der Journalisten nach den Gründen solch einer „Optimierung“ antwortete die verantwortliche Beamtin im Statistikamt, es sei „eine interne Entscheidung, die Sie nicht interessieren soll“.

Insgesamt sind nach Kloop-Informationen Dutzende von kirgisischen Firmen an der Sanktionsumgehung beteiligt. So lieferte Kas Impuls, das erste Werk in Zentralasien für die Herstellung von Zündern, von Januar bis April dieses Jahres nach einer Kloop-Recherche 661.000 Zünder nach Russland. Das Werk selbst produzierte davon mindestens 19.600 Stück, andere konnten aus China geliefert werden. Der Abnehmer in Russland war Orica Cis, eine Tochterfirma der Evoblast-Gruppe, einem russischen Hersteller von Industriesprengstoffen und Zündsystemen für die Bergbau- und Bauindustrie. Keine der Lieferungen von Kas Impuls ist in den offiziellen Statistiken Kirgisistans enthalten. Es lässt sich nur schwer abschätzen, wie viele weitere solcher Lieferungen aus den Berichten verschwunden sind.

Kasachstan als Transitland für kirgisische Exporte nach Russland

Kas Impuls steht dabei nicht auf der Sanktionsliste der USA für kirgisische Unternehmen. Im Juli hatte das Finanzministerium der USA vier davon sanktioniert mit der Begründung, sie würden den russischen Militärsektor unterstützten und Russland mit Gütern mit doppeltem Verwendungszweck belieferten. Betroffen sind die oben erwähnte Firma RM Design and Development, aber auch GTME Tekhnologii, nach Angaben des US-amerikanischen Finanzministeriums ein Lieferant von Tantal-Elektrolytkondensatoren; Progress Leader, der das russische Unternehmen Siaisi mit elektronischen und optischen Geräten sowie Computern beliefert, und Kargolayn, ein Lieferant von Flugzeugteilen für Boeing und Airbus. Die Berliner Zeitung hat über die Sanktionsumgehung im russischen Flugverkehr bereits berichtet.

Es ist wichtig zu betonen, dass die Wiederausfuhr sanktionierter Waren aus Kirgisistan nach Russland nur durch das Territorium Kasachstans möglich ist, denn Kirgisistan grenzt nicht an Russland. Solche Exporte sind nur mit Kenntnis und Zustimmung der kasachischen Behörden möglich, die vor den ähnlichen Lieferungen aus dem eigenen Land die Augen verschließen – oder diese sogar bewilligen.



