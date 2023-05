Vorwurf Waffenlieferung an Russland: USA drohen Südafrika mit Sanktionen

Südafrika und die USA scheinen ihren Streit fürs Erste auf Eis gelegt zu haben. Washington hatte die südafrikanische Regierung um Präsident Cyril Ramaphosa in der vergangenen Woche bezichtigt, Waffen an Russland zu liefern und deshalb mit Sanktionen bedroht.



Der US-Botschafter in Südafrika, Reuben Brigety, hatte Reportern erzählt, dass im Dezember Waffen von einem russischen Frachtschiff, der „Lady R“, vom Marinestützpunkt Simon’s Town in Kapstadt verladen worden seien. Daraufhin war die südafrikanische Währung Rand an den Devisenmärkten abgestürzt.

Südafrikanische Regierung lässt die Vorwürfe der USA untersuchen

Südafrikas Finanzminister Enoch Godongwana teilte nun mit, sein Land habe den Streit mit den USA beigelegt und es sei unwahrscheinlich, dass dies irgendwelche Auswirkungen haben werde, berichtete Bloomberg am Montag. „Es wurden eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, um sicherzustellen, dass unsere Beziehungen zu den USA bestehen bleiben und dass diese Beziehungen normal und herzlich sein sollten“, sagte Godongwana. Präsident Cyril Ramaphosa habe seinen Sicherheitsberater und einen unabhängigen Richter mit der Untersuchung beauftragt und eine Delegation in die USA entsandt, um die Spannungen abzubauen.

Der Rand legte im Verhältnis zum US-Dollar um bis zu 1,8 Prozent zu und die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen sank um 19 Basispunkte auf 11,4 Prozent. Sie waren letzte Woche um 76 Basispunkte gestiegen, weil man befürchtete, dass die USA Südafrika wegen der Vorwürfe bestrafen könnten. Hohe Renditen deuten auf eine wachsende Gefahr der Zahlungsunfähigkeit eines Landes hin.

Südafrika will militärische Zusammenarbeit mit Russland intensivieren

Währenddessen treibt Südafrika die militärische Kooperation mit Russland voran. Der Kommandeur der südafrikanischen Bodentruppen sei zu Gesprächen über die Verbesserung der Kampfbereitschaft in Moskau eingetroffen, teilten russische Nachrichtenagenturen am Montag unter Berufung auf das russische Verteidigungsministerium mit.

Nach Angaben der russischen Nachrichtenagentur TASS habe Generalleutnant Lawrence Mbatha eine Delegation geleitet, die mit einer Gruppe unter Führung des russischen Generaloberst Oleg Saljukow zusammengetroffen sei. Die beiden hätten „Fragen im Zusammenhang mit der militärischen Zusammenarbeit und Interaktion zur Umsetzung von Projekten zur Verbesserung der Kampfbereitschaft der Streitkräfte beider Länder“, sagte das russische Verteidigungsministerium.

Die südafrikanische Delegation werde voraussichtlich die Ausbildungsstätten der russischen Bodentruppen und Unternehmen der Verteidigungsindustrie besuchen, fügte die Nachrichtenagentur hinzu.

Am Freitag hatte der südafrikanische Präsident Ramaphosa mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin telefoniert, bei denen beide Staats- und Regierungschefs vereinbarten, „die für beide Seiten vorteilhaften Beziehungen in verschiedenen Bereichen zu intensivieren“. Ramaphosa bekräftigte in einer Erklärung am Montag unterdessen die Neutralität Pretorias im Krieg in der Ukraine.

Trotz einer Reihe diplomatischer Annäherungsversuche zitierten südafrikanische Medien diesen Monat Regierungsquellen mit der Aussage, Pretoria hätte „keine andere Wahl“, als Putin aufgrund eines Haftbefehls des Internationalen Strafgerichtshofs zu verhaften, wenn er am BRICS-Gipfel im August teilnehmen sollte.