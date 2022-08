Die Neue in der Runde scheint perfekt in die Zeit zu passen. Ulrike Malmendier, Wirtschaftsprofessorin aus Berkeley, USA, befasst sich in ihrer Forschung mit dem widersprüchlichen Verhalten von Menschen. Sie fragt zum Beispiel, warum Firmenchefs mit dem höchsten Selbstvertrauen oft die schlimmsten Fehler machen. Sie untersucht, wie sich Erfahrungen mit hoher Inflation oder Arbeitslosigkeit auf das Finanzverhalten von Personen auswirken.

Am Mittwoch hat das Bundeskabinett entschieden, dass Ulrike Malmendier in das Gremium der sogenannten fünf Wirtschaftsweisen berufen wird – den Sachverständigenrat, der die Bundesregierung in Wirtschaftsfragen berät. Mit ihr stößt auch der Ökonom Martin Werding aus Bochum hinzu. Erstmals haben jetzt Frauen die Mehrheit in diesem Rat, der 1963 installiert wurde.

Ein Star der Verhaltensökonomie

Ulrike Malmendier kam 1973 in Köln zur Welt. Nach einer Ausbildung bei der Deutschen Bank studierte sie und promovierte – zunächst in Jura, dann in Volkswirtschaft. Seit 2002 ist sie in den USA. Über Harvard und Stanford kam sie an die University of California in Berkeley, wo sie seit 2008 Professorin ist. Heute gehört sie zu den fünf Prozent der weltweit am meisten zitierten Ökonomen, ist ein Star ihres Fachgebiets, der Verhaltensökonomie.

Mit ihren Studien stellt sie das verbreitete Bild vom Homo oeconomicus infrage, demzufolge Menschen generell wirtschaftlich rational handeln. Unter anderem befasst sie sich mit der Hybris – also der Selbstüberschätzung – von Spitzenmanagern. Besonders anfällig seien Unternehmenschefs, die zu Medienstars avancieren, so Malmendier. Sie interessiert sich aber auch dafür, was Ebay-Bieter dazu bewegt, bei Auktionen mehr zu bezahlen als im Laden, oder wie sich Geschlechterrollen auf ökonomisches Verhalten auswirken. Dazu nutzt sie Methoden der Psychologie und der Hirnforschung.

Ängste, Erfahrungen und Vorurteile wirken auch in aktuellen Krisen

Malmendier ist mit dem Wirtschaftswissenschaftler Stefano Della Vigna verheiratet. Das Paar hat drei Söhne. Die Forscherin wünscht sich, dass es auch in Deutschland besser möglich ist, Beruf und Kindererziehung unter einen Hut zu bringen. An der Arbeit des Rats der Wirtschaftsweisen wird sie von Berkeley an der amerikanischen Westküste aus mitwirken – zum großen Teil online.

Ängste, Erfahrungen und Vorurteile wirken sich auch auf die kleinen und großen Finanzentscheidungen in den aktuellen Krisen aus, etwa der Inflation. Insofern wird es interessant sein, wie sich Malmendiers Erkenntnisse in den Gutachten der Wirtschaftsweisen niederschlagen. Das nächste Jahresgutachten wird für Mitte November erwartet.