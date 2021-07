Berlin - Schon die Namen klingen nach Wirtschaftswunder. Karstadt und Kaufhof. Zwei Warenhäuser, echte Institutionen, die das Bild vieler deutscher Innenstädte über Jahrzehnte geprägt haben. Doch damit könnte es bald vorbei sein – zumindest dem Namen nach. Der Konzern, der inzwischen unter dem etwas sperrigen Titel Galeria Karstadt Kaufhof firmiert, steht vor dem Umbau – mal wieder.

Und diesmal bleibt es nicht bei kosmetischen Veränderungen: Die Traditionsmarken Karstadt und Kaufhof werden im neuen Konzept wohl keine Rolle mehr spielen. In Zukunft will sich das Unternehmen einheitlich unter dem Namen Galeria aufstellen. „Wir wollen nach vorne ein Unternehmen mit einer Marke sein. Das wird auch nicht mehr lange dauern“, sagte Vorstandschef Miguel Müllenbach dem Handelsblatt.

Galeria Karstadt Kaufhof: Häuser sollen in drei Kategorien eingeteilt werden

Ein neuer Name soll her. Und ein neues Konzept. Bis zu 60 der 131 Häuser des angeschlagenen Unternehmens sollen dabei komplett neu ausgerichtet werden. Der Rest wird teilweise umgebaut. Rund 600 Millionen Euro will der Konzern dafür in den nächsten Jahren investieren. Statt die eigenen Flächen ausschließlich mit Kleidung, Haushaltswaren und Accessoires zu befüllen, plant Galeria Karstadt Kaufhof nun mit mehr Platz: etwa für E-Bike-Stationen, Paketschalter und sogar städtische Bürgerdienste.

Die Kaufhäuser sollen in Zukunft in drei unterschiedliche Kategorien eingeteilt werden: „Weltstadthaus“, „regionaler Magnet“ und „lokales Forum“. Drei Filialen in Frankfurt am Main, Kassel und Kleve (NRW) dienen als Pilothäuser für den Umbau in den entsprechenden Kategorien. So soll der Kasseler Standort als „regionaler Magnet“ neue Kunden anlocken – mit einem Bereich für lokale Produkte im Erdgeschoss, einem städtischen Servicebereich und einem Pop-up-Grimm-Museum. „Wir wollen das vernetzte Herz der Innenstadt werden“, sagt CEO Müllenbach.

Warum Handelsexperten die Umbaupläne skeptisch sehen

Handelsexperten allerdings sind skeptisch, ob die angekündigten Veränderungen ausreichen, um den jahrelangen Niedergang der Warenhäuser aufzuhalten. Thomas Roeb von der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg kritisiert den Wegfall der Traditionsmarken Karstadt und Kaufhof. Der Berliner Zeitung sagte er: „Die Leute haben sich seit über 100 Jahren an den Namen Karstadt gewöhnt“. Das einfach aufzugeben, gehe an der Lebensrealität der meisten Menschen vorbei. Ein einheitlicher bundesweiter Name für alle Filialen untergrabe zudem die Idee einer stärkeren lokalen Verortung. Ziehe man die „Weltstadthäuser“ ab, blieben nur zwei Kategorien für einen Großteil der Filialen übrig. Zu wenig, findet der Experte. „Der Begriff Kategorie steht außerdem für Einheitlichkeit und nicht für regionale Unterschiede“, sagt Roeb. Insofern sei unklar, wie der Konzern den Spagat zwischen einem einheitlichen Auftritt und der benötigten regionalen Ausrichtung hinbekommen wolle.



Unzweifelhaft ist, dass bei Galeria Karstadt Kaufhof etwas passieren muss. Die Pandemie hat das Unternehmen wirtschaftlich schwer getroffen. „Im ersten Lockdown bis Ende September haben wir ungefähr eine Milliarde Euro verloren“, sagte CEO Müllenbach dem Handelsblatt. Und weiter: „Als Ergebnis des zweiten Lockdowns haben wir einen Staatskredit in Höhe von 460 Millionen Euro benötigt“. Im Zuge des Insolvenzverfahrens mussten bereits 40 Filialen schließen. Aktuell verhandelt das Unternehmen mit der Bundesregierung über weitere finanzielle Hilfen. In verschiedenen Medienberichten war zuletzt von einer Größenordnung von 200 Millionen Euro die Rede.

Doch nicht nur Corona hat dem Konzern zugesetzt. Seit Jahren schon kämpfen die Häuser mit sinkenden Umsätzen. Das Konzept des Kaufhauses mit seiner Vielzahl von Waren unter einem Dach hat nach dem Zweiten Weltkrieg lange funktioniert. Inzwischen gilt es als überholt. Auf den boomenden Online-Handel hat Galeria Karstadt Kaufhof bisher keine Antwort gefunden. Nur fünf Prozent des Umsatzes wird digital erwirtschaftet. Immerhin will das Unternehmen jetzt ein Drittel der geplanten Investitionen von 600 Millionen Euro in die Digitalisierung stecken. Ob das ausreicht, entscheiden am Ende aber: die Kunden.