Umbau des Berliner Mercedes-Werks hat begonnen

ARCHIV - Ein Mitarbeiter von Mercedes-Benz bringt den Stern an einem C-Klasse Modell an. Carmen Jaspersen/dpa/Symbolbild

Berlin -Der Autobauer Mercedes-Benz hat mit der Neuausrichtung seines Berliner Werks begonnen. Der „Mercedes-Benz Digital Factory Campus“ wurde am Freitag in der Produktionshalle offiziell eröffnet. Künftig soll das Werk Software für Produktionsstätten des Autobauers weltweit entwickeln, prüfen und implementieren. Zudem wird der Standort im Ortsteil Marienfelde Trainings- und Qualifizierungszentrum. Außerdem sollen Elektromotoren gebaut werden. In den nächsten fünf Jahren wird dafür ein dreistelliger Millionenbetrag investiert.