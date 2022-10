Umfrage: 80 Prozent pessimistisch zur wirtschaftlichen Lage In einer Umfrage für den „ARD-Deutschlandtrend“ wird die wirtschaftliche Lage so schlecht bewertet, wie seit 2009 nicht mehr. Mehr als die Hälfte der Befragt... dpa

ARCHIV - Drei Viertel der Befragten einer Umfrage für den «ARD-Deutschlandtrend» stehen den Entlastungsmaßnahmen der Bundesregierung kritisch gegenüber. ld/dpa Monika Skolimowska/dpa-Zentralbi

Berlin -Inmitten von Energiekrise, Ukraine-Krieg und Inflation schätzt die Mehrheit der Menschen in Deutschland die ökonomische Lage der Bundesrepublik negativ ein. Vier von fünf (80 Prozent) bewerten die aktuelle wirtschaftliche Situation als weniger gut beziehungsweise schlecht, ergab eine repräsentative Umfrage des Marktforschers Infratest Dimap unter 1307 Wahlberechtigten für den „ARD-Deutschlandtrend“. Das sind doppelt so viele wie vor der Bundestagswahl im September 2021. Damit sei die Bewertung der wirtschaftlichen Lage derzeit so schlecht wie seit 2009 nicht mehr. Nur 20 Prozent bezeichnen die Lage als sehr gut beziehungsweise gut.