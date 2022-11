Umfrage: Auch beim Online-Shoppen wird gespart Auch wenn die Mehrheit der Online-Shopper an den bevorstehenden Rabatttagen wieder auf Schnäppchenjagd gehen will - die gestiegenen Lebenshaltungskosten habe... dpa

ARCHIV - Der drastische Anstieg der Lebenshaltungskosten in Deutschland hat auch das Einkaufsverhalten der Online-Shopper verändert. Christin Klose/dpa

Berlin -Der drastische Anstieg der Lebenshaltungskosten in Deutschland hat auch das Einkaufsverhalten der Online-Shopper verändert: Die Menschen überlegen sorgfältiger, was sie wirklich brauchen und achten vermehrt auf Sonderangebote. Das ist das Ergebnis einer am Dienstag veröffentlichten repräsentativen Umfrage des Digitalverbandes Bitkom unter 1123 Internetnutzerinnen und -nutzern.