Umfrage: Der Preis wird auch beim Modekauf wichtiger Wie wichtig ist es Menschen in Deutschland, sich modisch zu kleiden? Und was zählt in Zeiten der Inflation beim Kauf von Kleidung? Der Modeverband GermanFash... Erich Reimann , dpa

ARCHIV - Daunenjacken: Was Verbrauchern beim Einkaufen von Mode wichtig ist. d/dpa Sebastian Willnow/dpa-Zentralbil

Köln -In einer Welt, die sich in den vergangenen Jahren durch die Corona-Pandemie und den Ukrainekrieg dramatisch verändert hat, ist es vielleicht sogar eine gute Nachricht: Die modischen Vorlieben der Menschen in Deutschland sind noch die gleichen wie früher.