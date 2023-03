Umfrage: Verbraucher schränken sich weltweit ein Vor allem Energie und Lebensmittel sind in den vergangenen Monaten deutlich teurer geworden. Viele Menschen geben daher nur noch für Essenzielles Geld aus. dpa

Düsseldorf -Die hohe Inflation sorgt nach einer aktuellen Umfrage weltweit dafür, dass Menschen den Gürtel enger schnallen. Bei einer Umfrage in 25 Ländern hätten mehr als zwei Drittel (69 Prozent) der Befragten angegeben, dass sie ihre nicht-essenziellen Ausgaben eingeschränkt hätten, berichtete am Freitag die Unternehmensberatung PwC. 15 Prozent gaben an, überhaupt kein Geld mehr für nicht wirklich benötigte Produkte auszugeben.