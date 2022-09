Umsatz mit Immobilien sinkt erstmals seit Finanzkrise 2009 Steigende Kreditzinsen, hohe Inflation und viel Unsicherheit: Das geht auch an Wohnungs- und Hauskäufern nicht spurlos vorbei. Nach Jahren des Booms kühlt si... dpa

ARCHIV - Steigende Zinsen und Preise sowie Unsicherheiten wegen des Ukraine-Kriegs machen sich auf dem Markt für Wohnimmobilien bemerkbar. Jens Büttner/dpa

Hamburg -Der Umsatz mit Immobilien in Deutschland dürfte laut einer Studie dieses Jahr erstmals seit der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise 2009 sinken. Nach einem Rekordjahr 2021 hätten sich die Bedingungen am Markt gedreht, heißt es in einer neuen Analyse des Hamburger Gewos-Instituts für Stadt-, Regional- und Wohnforschung.