Umweltbehörde entscheidet über Kraftwerksblöcke

ARCHIV - Wasserdampf steigt aus den Kühltürmen des Braunkohlekraftwerks der Lausitz Energie Bergbau AG (LEAG). Patrick Pleul/dpa/Archivbild

Potsdam -Über eine Ausnahmegenehmigung für ein Wiederanfahren von zwei Kohlekraftwerksblöcken in Jänschwalde zur Sicherung der Energieversorgung entscheidet das Brandenburger Landesamt für Umwelt (LfU) nach dem 16. September. Bis dahin seien noch Einwendungen möglich, teilte das Umweltministerium am Donnerstag auf Anfrage mit. Der Ausnahmebescheid befindet sich demnach seit dem 22. August in der Öffentlichkeitsbeteiligung. „Nach Ablauf der Einwendungsfrist wird das LfU die rechtzeitig erhobenen Einwendungen prüfen und eine abschließende Entscheidung treffen“, erklärte Ministeriumssprecherin Frauke Zelt.