Umweltminister lädt am 3. März zu Krisengespräch mit Tesla Im Streit über nicht genehmigte Bauarbeiten auf dem Gelände der Tesla-Fabrik in Grünheide sucht Brandenburgs Umweltminister Axel Vogel (Grüne) am 3. März das... dpa

Potsdam/Grünheide -Im Streit über nicht genehmigte Bauarbeiten auf dem Gelände der Tesla-Fabrik in Grünheide sucht Brandenburgs Umweltminister Axel Vogel (Grüne) am 3. März das Gespräch mit dem US-Autobauer. Das sagte ein Sprecher des Umweltministeriums am Freitag in Potsdam. Neben Tesla wollten Vertreter des Landkreises Oder-Spree und des Wasserverbandes Strausberg-Erkner teilnehmen. Das Treffen sei nicht öffentlich.