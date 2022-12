Umweltsünde Flüssiggas: „Die falsche Abbiegung genommen“

Von links: Robert Habeck, Olaf Scholz und Christian Lindner vor dem LNG-Schiff Höegh Esperanza bei der Eröffnung in Wilhelmshaven am 17. Dezember 2022.

Wie mutige Seenotretter, in gelben Westen und weißen Helmen, präsentierten sich Olaf Scholz, Robert Habeck und Christian Lindner kürzlich bei klirrender Kälte vor dem Schiff „Höegh Esperanza“, dem ersten mobilen Flüssiggas-Terminal Deutschlands in Wilhelmshaven. Fast hatte man den Eindruck, die Koalitionsspitzen genießen den Ausflug an die frische Luft, sind dankbar, dass sie mal rauskommen aus ihren Büros: Politik mal als Praxis, nicht als Theorie.

Es wäre allerdings besser gewesen, hätten sich Kanzler und Minister vorher mit der Praxis beschäftigt, ehe sie die neuerdings umjubelte Energieform Flüssiggas (LNG) mit allen Mitteln durchzusetzen begannen: „Das Schiff ist eine Dreckschleuder von der Resterampe“, sagt Constantin Zenger von der Deutschen Umwelthilfe (DUH) der Berliner Zeitung über die von Uniper betriebene „Höegh Esperanza“. Gemeinsam mit anderen Umweltverbänden will die DUH gegen die wasserrechtliche Erlaubnis für Uniper, das von Australien abgelehnte Schiff, Widerspruch einlegen, notfalls klagen.

Die Umweltschützer sehen ein grundsätzliches Problem: „Das ganze Problem ist systemisch“, sagt Zenger. Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine ist die Bundesregierung in Panik verfallen: Die Energieversorgung Deutschlands stand plötzlich auf dem Spiel, schon machte das apokalyptische Wort von der „Deindustrialisierung“ die Runde. Die Sprengung der Nord-Stream-Pipelines gab Habeck den Rest. Interessanterweise interessiert sich bis zum heutigen Tag kaum jemand dafür, wer das milliardenschwere europäische Infrastrukturprojekt in die Luft gejagt hat – weder in Washington noch in Moskau scheinen die Ambitionen groß zu sein, die Täter dingfest zu machen.

Die Bundesregierung ist unterdessen getrieben, Ersatz zu finden. Und dabei hat sie sich verrannt. „Wir haben die falsche Abbiegung genommen“, sagt DUH-Mann Zenger. Weil nämlich kurzfristig die Lücke mit Erneuerbaren oder mit Kernenergie nicht gefüllt werden kann, soll Flüssiggas die Rettung bringen. Anders als in all ihren programmatischen und stilprägenden Ankündigungen versprochen, verlässt die Ampel mit dem Flüssiggas-Boom den ökologischen Pfad der Tugend. Im Grunde verabschieden sich Scholz, Habeck und Lindner vor der „grünen“ Wende und kehren zur klimaschädlichen fossilen Energie zurück. Nur dass das Erdgas nicht aus den fertigen Nord-Stream-Pipelines kommt, sondern eben über die Weltmeere: „Die fossile Falle schnappt zu“, sagt der Umweltexperte Zenger.

Das größte Problem ist das sogenannte LNG-Beschleunigungsgesetz. Mit diesem Gesetz wird bei LNG-Projekten die Umweltverträglichkeitsprüfung ausgesetzt. So geschah es auch bei dem ersten Terminal in Wilhelmshaven. Zwar steht in dem Gesetz auch, dass das Umweltrecht materiell nicht eingeschränkt werden darf. Doch der konkrete Fall der „Höegh Esperanza“ zeigt, dass die „Beschleunigung“ sehr wohl auf Kosten der Qualität geht. So wurde die Genehmigung auf der Grundlage von Gutachten erteilt, die nach Ansicht der Umweltverbände fehlerhaft sind. Weil es schnell gehen durfte, wurde ein kleines Büro in Hannover beauftragt, das über wenig Erfahrung verfügte und unter politischem Druck stand.

Im Zuge einer Umweltverträglichkeitsprüfung wären die Betreiber verpflichtet gewesen, die Folgen für das Ökosystem im Nationalpark Wattenmeer über den Zeitraum eines Jahres zu überprüfen. Sogenannte Cocktail-Effekte, also das Zusammenwirken der Umweltbelastung durch das LNG-Schiff mit anderen negativen Industriefaktoren im Meer, wurden nicht untersucht. Selbst kurzfristige mögliche Verbesserungen an der eilig gemieteten „Dreckschleuder“ unterblieben: Ein Unternehmen aus Kiel bot an, das Schiff so umzurüsten, dass auf den Einsatz von Chlor hätte verzichtet werden könnte. Dies hätte aber den Profit für die beteiligten Unternehmen gemindert. Das wollten die Akteure offenbar nicht – was besonders grotesk ist, weil Uniper wegen des Wegfalls des Russland-Geschäfts Milliarden-Verluste macht und erst vor wenigen Monaten in Staatsbesitz überging.

Das größte Problem ist jedoch, dass mit den geplanten elf LNG-Schiffen die von Deutschland angestrebten Klimaziele nicht mehr zu erreichen sind. Im Gegenteil: Mit der Entscheidung für LNG aus Katar, den USA und von anderen Produzenten wird weltweit verstärkt Gas gefördert. Das 1,5-Grad-Ziel der Klimabewegung ist damit wohl Makulatur. Unter Mitwirkung einer grünen Partei wird somit nicht nur das ökologische Gleichgewicht in einer sensiblen Region gestört, sondern auch dem Weltklima insgesamt irreversibler Schaden zugefügt.