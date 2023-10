Neue Transitgebühr für russisches Gas: Ungarn droht Bulgarien mit Vergeltung

Ungarn verspricht Vergeltungsmaßnahmen gegen Bulgarien, nachdem die Regierung in Sofia letzte Woche eine neue Transitgebühr auf den russischen Gastransit angekündigt und damit möglicherweise die Rentabilität von Gasimporten über die Turkstream, früher als Turkish Stream bekannt, gefährdet hat.



Die Abgabe sei ohne Vorwarnung gekommen und werde von Ungarn als „feindlicher Schritt“ angesehen, sagte der ungarische Außenminister Péter Szijjártó dazu im Staatsfernsehen (Zitat nach Bloomberg). Er gehört zur nationalkonservativen Partei Fidesz von Ministerpräsident Viktor Orbán. Ungarn werde bei einer Antwort mit Serbien zusammenarbeiten, das ebenfalls auf die Balkan-Pipeline für Erdgas angewiesen sei, fügte Szijjártó hinzu. Ungarn und Serbien sind auf russisches Erdgas angewiesen und haben auch nach dem Beginn der russischen Invasion der Ukraine enge Beziehungen zum Kreml aufrechterhalten.

Bulgarien will eine Transitgebühr für russisches Gas einführen – Ungarn: „Wir werden diesen Schritt nicht unbeantwortet lassen“

Nach der Weigerung, die Lieferungen von Russlands Gasriesen Gazprom in Rubel zu bezahlen, bezieht Bulgarien schon seit über einem Jahr kein russisches Gas mehr. Doch weiterhin wird Gas aus Russland durch die Offshore-Pipeline Turkstream durch das Schwarze Meer in die Türkei transportiert und anschließend über den Norden von Bulgarien nach Ungarn und Serbien.

Bulgarien will von der Weiterleitung nun entgegen den früheren Vereinbarungen finanziell profitieren und zieht damit den Zorn der ungarischen Regierung auf sich. „Wir werden diesen Schritt nicht unbeantwortet lassen“, legte Szijjártó nach, ohne nähe zu erklären, welche Maßnahmen es sein könnten. Russlands Präsident Putin habe Orbán jedoch versichert, dass Gazprom die Lieferungen nach Ungarn gemäß den Vertragsbedingungen sicherstellen werde, legte Szijjártó mit Blick auf das Treffen zwischen Orbán und Putin vor dem Belt-and-Road-Forum in Peking nach.

Bulgarien: Neue Transitsteuer ziele auf Russland und gegen die Finanzierung des Ukraine-Krieges

Das Gesetz, das die bulgarische Regierung am vergangenen Freitag veröffentlichte, sieht eine Transitgebühr von 20 bulgarischen Lev (umgerechnet zehn Euro) pro Megawattstunde auf den russischen Gastransit vor. Dadurch erhöhen sich die Kosten effektiv um etwa 20 Prozent vom Gaspreis an der europäischen Börse in Amsterdam. Der Schritt ziele nicht auf Ungarn oder Serbien, sondern auf Russland, das Energiegewinne nutzen wollte, um seinen Krieg in der Ukraine zu finanzieren, argumentierte der bulgarische Ministerpräsident Nikolaj Denkow am Dienstag.

„Wir rechnen nicht mit steigenden Preisen in Serbien und Ungarn, sondern mit einer Verringerung der Gewinne von Gazprom“, wurde Denkow von der Nachrichtenseite Dnevnik.bg auf einer Konferenz zitiert. „Das heißt, die Mittel zu reduzieren, die in den Staatshaushalt Russlands fließen, um den Krieg zu führen.“



