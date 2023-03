„Unglaublich peinlich“: Musk will Algorithmen offenlegen Twitter-Chef Elon Musk will demnächst die Mechanismen hinter Tweet-Empfehlungen offenlegen. Die Software sei jedoch sehr komplex: „Die Leute werden viele dum... dpa

ARCHIV - Bei Twitter kann man sich Tweets entweder chronologisch oder gewichtet vom Algorithmus anzeigen lassen. Karl-Josef Hildenbrand/dpa

San Francisco -Twitter-Besitzer Elon Musk will sein Versprechen, für mehr Transparenz bei Tweet-Empfehlungen zu sorgen, anscheinend bald einlösen. Die Algorithmen, nach denen die Beiträge für einzelne Nutzer ausgesucht werden, sollen am 31. März offengelegt werden, wie der Tech-Milliardär in der Nacht zum Samstag ankündigte. Als quelloffene Software werden sie von Programmierern analysiert werden können.