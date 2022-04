Daniel Khachab weiß, was Investoren hören wollen. Bevor der junge Mann zusammen mit Julian Hammer in Berlin das Start-up Choco gründete, hatte er ein paar Jahre in der Firmenschmiede Rocket Internet der Samwer-Brüder gearbeitet. Im eigenen Unternehmen haben Khachab und Hammer eine App entwickelt, mit der sich Restaurantbesitzer mit ihren Lieferanten digital verbinden können. Choco sollte ihnen die Bestellungen vereinfachen.