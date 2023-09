Der explosionsartige Anstieg der Hühnerfleischexporte aus der Ukraine nach Frankreich schadet den französischen Geflügelzüchtern. Dies erklärte der Präsident der Interprofessionellen Vereinigung der Hähnchenfleischzüchter Anvol, Jean-Michel Schaeffer, in einem Interview mit der Zeitung Le Figaro.

Der Hintergrund: Am 5. Juni 2022 hatte die EU-Kommission Zölle und Importbeschränkungen für ukrainisches Geflügelfleisch und Eier vorerst für ein Jahr aufgehoben und in diesem Jahr um ein weiteres Jahr verlängert. Dies habe zu einer Verdoppelung bis Verdreifachung des Warenangebots aus der Ukraine auf dem französischen Markt geführt, kritisiert der Vertreter der französischen Hähnchenfleischlieferanten. „Vor diesem unglücklichen Konflikt (in der Ukraine, Anm. d. Red.) importierten wir jeden Monat etwa 10.000 Tonnen ukrainisches Geflügel, und jetzt importieren wir jeden Monat 20.000 oder sogar mehr Tonnen. Es ist wirklich ein Schock.“

Ukrainisches Geflügel in Europa „für nur 2,40 Euro pro Kilogramm“

Ein Kilogramm Hühnerfleisch von französischen Produzenten kostet nach Angaben des Verbandes etwa 4,80 Euro. Ukrainische Züchter würden ihr Fleisch aber für den halben Preis anbieten, also nur für 2,40 Euro. Schaeffer ist sich sicher: Das alles sei „unlauterer Wettbewerb“. Schaeffer behauptet, dass die Geflügelzucht in Europa in der Regel ein Familienunternehmen sei, während ukrainische Unternehmen in einer „anderen Gewichtsklasse“ seien. Der Gewinn aus dem Hähnchenverkauf gehe nicht an das „ukrainische Volk“, sondern an den riesigen ukrainischen Hähnchenfleischproduzenten Myronivsky Hliboproduct (MHP), das führende internationale Lebensmittel- und Agrotech-Unternehmen mit Hauptsitz in Kiew. Was Schaeffer allerdings weglässt: Das größte Geflügelschlachtunternehmen in Europa, die französische LDC-Gruppe, wurde 1968 zwar als Zusammenschluss der Familienunternehmen gegründet, expandierte aber seitdem zu einem Konzern, der jährlich über 578 Millionen Geflügel schlachtet und damit fast 90 Millionen mehr, als der ukrainische Konzern. MHP gehört allerdings zum Großteil einer Person, und zwar dem ukrainischen Oligarchen Jurij Kossjuk.

Der Anvol-Chef fordert die EU-Kommission auf, die lokalen Produzenten zu schützen. Nicht nur französische Geflügelzüchter seien mit dieser Situation konfrontiert, sondern alle europäischen Geschäftsleute, legte er nach – „sei es die Deutschen, die Niederländer, die Polen – alle sind in der gleichen Situation, wenn diese Schar ukrainischer Hühner den gesamten Markt destabilisiert“. Laut EU-Statistiken hat die gesamte EU seit dem Juni 2022 bereits über 218.000 Tonnen Geflügelfleisch aus der Ukraine importiert, die Tendenz ist steigend.

Exporte von ukrainischen Lebensmitteln nach Deutschland: Keine Rede von Überschwemmung

Im April dieses Jahres hatte Polen als erstes Land in Osteuropa beschlossen, die Einfuhr von ukrainischem Getreide oder anderen Lebensmitteln zu verbieten. Polnische Bauern hatten zuvor gegen die Importe von ukrainischem Getreide protestiert mit der Begründung, Verluste zu erleiden. Rumänien, Bulgarien, Ungarn und die Slowakei hatten sich nach einer Vereinbarung mit der EU-Kommission den Polen angeschlossen. Mittlerweile fordert auch die ungarische Nationale Landwirtschaftskammer, die Einfuhr von Geflügelfleisch und Eiern aus der Ukraine zu stoppen.

Deutschland wird allerdings laut dem Verband Deutscher Mühlen nicht mit dem günstigen Weizen aus der Ukraine überschüttet, auch wenn die Importe in den ersten fünf Monaten dieses Jahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 1704 auf 49.980 Tonnen gestiegen sind. Für ganz Deutschland mit einem Jahresverbrauch von Weizen von 7,5 Millionen Tonnen bleibt es trotzdem eine relativ kleine Menge. Auch Importe von Geflügelfleisch aus der Ukraine scheinen den deutschen Markt nicht aufzumischen.



