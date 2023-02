Unternehmen haben Nachholbedarf bei Digitalisierung Bei der Digitalisierung von Unternehmen in Deutschland ist noch Luft nach oben. Die Deutsche Industrie- und Handelskammer wollte wissen, warum das so ist. dpa

ARCHIV - Wie steht es um die Digitalisierung von Unternehmen in Deutschland? (Symbolbild) Fabian Sommer/dpa

Berlin -Unternehmen in Deutschland haben Nachholbedarf bei der Digitalisierung. Das geht aus einer in Berlin vorgelegten Umfrage der Deutschen Industrie- und Handelskammer hervor. Demnach geben 37 Prozent der Firmen einen Mangel an zeitlichen, 34 Prozent einen Mangel an finanziellen Ressourcen als Haupthemmnis bei der digitalen Transformation an.