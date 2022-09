Unternehmerverbände für Senkung von Energiepreisabgaben Unternehmerverbände in Ostdeutschland haben den Bund aufgefordert, zur Rettung von Unternehmen Steuern und Abgaben auf Energiepreise zu senken. „Es kann nich... dpa

ARCHIV - Strommasten stehen in der Nähe eines Windparks. d Federico Gambarini/dpa/Symbolbil

Potsdam -Unternehmerverbände in Ostdeutschland haben den Bund aufgefordert, zur Rettung von Unternehmen Steuern und Abgaben auf Energiepreise zu senken. „Es kann nicht sein, dass mit steigenden Energiepreisen auch die Abgabenlast immer weiter steigt“, kritisierten mehrere Verbände in einer gemeinsamem Mitteilung am Dienstag. Abgaben - von der Stromsteuer über die Energiesteuer bis hin zur CO2-Abgabe - seien kritisch zu hinterfragen. Zudem halten die ostdeutschen Unternehmen eine Energiepreisbremse für notwendig.